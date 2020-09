Cittadinanzattiva ringrazia per ristrutturazione “Padre Pio”

Cittadinanzattiva, presente al Padre Pio sin dal 1992, nel rispetto dell’art. 14 lg. 502, RINGRAZIA il direttore generale

per l’inizio dei lavori di ristrutturazione della corsia che ospiterà i 20 posti letto che la Regione Lazio ha assegnato all’Ospedale Padre Pio per ospitare i pazienti post trauma o post intervento che hanno necessità di un periodo, definito dalla legge in max 30 gg. , di recupero delle abilità per tornare alla vita sociale e lavorativa.

Attualmente si va per queste necessità, FUORI TERRITORIO a Roma, a Viterbo etc.

Ringraziamo i medici, il personale per il contributo di propositiva collaborazione per i disagi di questi spostamenti e siamo certi che, il percorso di recupero del decoro degli ambienti di cura dell’Ospedale Padre Pio è importante per i pazienti e per le persone perbene che in ospedale lavorano LA CURA NON E’ SOLTANTO IL FARMACO .

Questi spostamenti hanno fatto emergere tanta tanta disinformazione e, per rammentare a tutti noi in che condizioni erano i reparti del Padre Pio vi allego tre foto del dossier che noi non abbiamo MAI pubblicato, ma che certo abbiamo usato per fare pressione sulle direzioni di quel tempo.

Anna Radicioni