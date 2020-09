Rieti, danneggiato il laboratorio di analisi Covid

Zingaretti: “Vigliacchi e criminali”

Sabotato a Rieti nella notte tra venerdì e sabato il laboratorio di analisi dell’ospedale San Camillo de’ Lellis dove vengono processati i tamponi per la ricerca del Sars-CoV-2. Lo rende noto la Asl della città laziale. Il sabotaggio ha riguardato alcune apparecchiature: in particolare, sono stati manomessi un computer e l’amplificatore Real Time Pcr.

“Vigliacchi criminali!”, ha commentato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti su Twitter. “Solo così si puo’ definire chi ha danneggiato il laboratorio di analisi Covid a Rieti. Un danno per la salute dei cittadini. Come Regione Lazio ci siamo già attivati per il ripristino, spero che i responsabili siano individuati presto”.

Vigliacchi criminali! Solo così si può definire chi ha danneggiato il laboratorio di analisi Covid a Rieti. Un danno per la salute dei cittadini. Come @RegioneLazio ci siamo già attivati per ripristino, spero che i responsabili siano individuati presto pic.twitter.com/o4Gp1ezSwH — Nicola Zingaretti (@nzingaretti)

“E’ un atto vile e assurdo, un gesto non tollerabile e un atto contro la salute pubblica”, afferma dal canto suo l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Auspico che vengano individuati i responsabili. La rete del servizio sanitario regionale si è già messa in moto per garantire che non ci sia alcuna interruzione del servizio”, aggiunge l’assessore.

(La Repubblica)