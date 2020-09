Referendum, Di Maio: crisi “importante risparmiare”

Referendum, Di Maio a Viareggio: “In un momento di crisi è importante risparmiare”

“Il taglio dei parlamentari è stato la precondizione che ponemmo per costruire questo nuovo governo. L’abbiamo costruito su questo e adesso che siamo arrivati all’ultimo miglio in Parlamento abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Adesso tocca a voi cittadini”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo comizio in Passeggiata a Viareggio oggi pomeriggio (12 settembre).

“Risparmiare 300 mila euro al giorno” con il taglio dei parlamentari, dice il ministro, “non è un grande risparmio per lo Stato ma non capisco perché non dobbiamo risparmiarlo. In un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo è importante risparmiare anche poco. Andare a votare importante”.

Il ministro degli Esteri si dice d’accordo “che quando è stata scritta la Costituzione servivano più parlamentari perché il resto dello Stato era a pezzi dopo una guerra e una dittatura e dovevamo rappresentare meglio i territori. Ma da allora sono nati i consigli regionali, quelli provinciali, comunali, di quartiere, d’area vasta etc. Tutta questa roba qui e noi abbiamo un deficit di rappresentanza? Non possiamo dire che siccome abbiamo bisogno di rappresentatività ci temiamo quasi mille parlamentari”.

(Il Tirreno)