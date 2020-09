“Il viandante sulle mappe”: il progetto continua

Lo sapevate che il Lago di Bracciano non è un antico vulcano, ma un’area collassata dopo l’attività dei vulcani circostanti, cioè quelli del Complesso vulcanico sabatino? Lo sapevate che l’unico cratere presente nel Lago di Bracciano è quel semicerchio costiero descritto fra Trevignano Romano e il Colle delle ginestre? Lo sapevate che nelle vicine terme di Stigliano si recavano le legioni romane per recuperare e riabilitarsi dopo battaglie e guerre? Lo sapevate che la Caldara di Manziana continua a emettere gas in maniera simile ai geyser? E lo sapevate che il Monte Soratte era un’isola e che il Tevere sfociava ad Anzio?

Con “Quadri della natura – Geologia e geografia di un terrirorio”, una mostra didattica divulgativa in diretta Facebook (e sempre disponibile sulla pagina ufficiale del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano), è cominciato “Il Viandante sulle mappe 2020”, un progetto dell’associazione Ti con Zero, proposto per la rassegna “Eureka!Roma 2020-2021-2022” e che stavolta ha come oggetto il Borgo di Cesano e il Complesso vulcanico sabatino, esplorati attraverso la scienza, l’arte e la letteratura. A narrare la storia, a descrivere i laghi, a estrarre le curiosità, a spiegare gli apparenti misteri della natura il geologo e naturalista Umberto Pessolano e il geologo e informatico Andrea Bonamico, con la collaborazione del videomaker Carlo Molinari. Un’ora circa di racconto digitale, arricchito da filmati (come quello registrato nella Caldara di Manziana, tra gorgoglii ed esalazioni, e il ritrovamento di un gheppio morto per intossicazione) e da riproduzioni in 3D (come un cristallo di leucite, qui frequentissimo, ma altrove una rarità).

Il prossimo appuntamento del “Viandante sulle mappe 2020” è in programma venerdì 11 settembre, alle 20 e alle 21, con il doppio concerto “Dance on a Volcano”,

in cui Francesco Gazzarra, pianista e compositore, interpreta bravi dei Genesis, nella Chiesa di San Giovanni Battista nel Borgo di Cesano. La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria.

