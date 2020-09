Gp Monza, pole per Hamilton, poi Bottas. Disastro Ferrari

Ottimo terzo tempo per Sainz con la McLaren. Poi Perez, Verstappen, Norris e Ricciardo. Vettel 17esimo, Leclerc 13esimo.

La Mercedes di Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio di Monza. Per il pilota inglese si tratta della 94esime pole della sua carriera. Accanto a lui in griglia partirà il compagno di squadra Bottas, secondo ad appena 96 millesimi di secondo. Ottimo terzo tempo per Sainz con la McLaren. Poi Perez, Verstappen, Norris e Ricciardo.

Nuovo disastro per le Ferrari: Vettel eliminato nel Q1 partirà dal 17esimo posto; Leclerc, eliminato nel Q2, partirà dal 13esimo. La peggiore prestazione mai registrata dalla scuderia a Monza. “Il problema è che c’erano troppe macchine, alcuni hanno sorpassato ed è stato il caos. Credo che oggi quando la macchina è uscita dai box eravamo bloccati, è stato il momento sbagliato. È semplice dirlo a posteriori, ma non potevo fare di più. Il weekend non è compromesso, la gara è domani”. Così uno sconsolato Sebastien Vettel ha commentato l’ennesimo fallimento di questa stagione. Più realiste le parole di Leclerc: “Non sono contento. Non è situazione facile per il team, non abbiamo ancora trovato la soluzione. Dal Mugello andrà meglio. Gomme? Può essere una cosa che in gara ci aiuta”.

