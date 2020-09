CANDIDATURE PER LA CONSULTA COMUNALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AL VIA LE CANDIDATURE PER FARE PARTE DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Entro le ore 12 del 30 settembre è possibile presentare la candidatura per fare parte della Consulta Comunale per le attività produttive, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra l’Amministrazione Comunale e le attività imprenditoriali del paese.

Possono partecipare:

– Tutte le Associazioni di categoria interessate e aventi una sede sul territorio comunale;

– Tutti gli imprenditori residenti nel Comune di Manziana in possesso dei requisiti indicati nell’avviso

“L’istituzione delle consulte era nel nostro programma elettorale – commenta soddisfatto il Sindaco Bruno Bruni – Dopo la consulta della cultura, ora è la volta di quella riservata alle attività produttive.

Mai come in questo momento così delicato e difficile per l’economia dell’intera nazione a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, riteniamo che questo strumento di dialogo e confronto sia necessario.

A livello socio economico ci aspetteranno mesi ancora più duri di quelli odierni, è inutile nasconderlo: non si tratta di fare previsioni pessimistiche ma di guardare in faccia la realtà. Per questo potere contare su un organismo come quello della consulta capace di raccogliere le esigenze ed i bisogni degli imprenditori locali e di proporre al tempo stesso progettualità, ricerche e possibili soluzioni all’Amministrazione Comunale è un valore aggiunto ed un’occasione per imprenditori ed Amministratori.

Confido nella collaborazione e nella voglia di creare rete delle nostre attività produttive: in questi mesi l’ho ripetuto spesso… maturiamo sempre più il nostro spirito di comunità, solo così riusciremo a resistere alle difficoltà odierne, spingendoci nel futuro con energia e slancio”

Per scaricare l’avviso: https://www.comune.manziana.rm.it/?p=15104