Ancora in calo i casi nuovi, 978 Coronavirus, otto i decessi

Cresce il numero dei malati in terapia intensiva,107 (+13 rispetto a ieri). A fine luglio erano 38

Cala per il quarto giorno di seguito il numero di nuovi casi di contagio da coronavirus. Stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 978 quelli delle ultime 24 ore (ieri erano stati 996) per un totale di 270.189 casi in Italia dall’inizio della pandemia. Un calo significativo se si pensa che i tamponi effettuati sono stati 81.050, per un totale di 8.725.909, mentre ieri ne erano stati processati 58.518.

La percentuale maggiore di nuovi casi (il 24,7%) è stata registrata oggi in Lombardia, con 242, davanti a Lazio (125) e Campania (102). La Valle d’Aosta è l’unica regione senza nuovi casi.

Sono otto le vittime segnalate (ieri erano state 6), per un totale di 35.491. I decessi sono distribuiti tra Lombardia (2), Veneto (2), Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. In aumento il numero di malati ricoverati in terapia intensiva. Sono 107 in tutto, 13 in più rispetto a ieri. Il 29 luglio scorso, il ministero della Salute ne segnalava appena 38.

Ai 107 che si trovano in terapia intensiva vanno aggiunti poi i 1380 ricoverati con sintomi (+92 rispetto a ieri) e i 25.267 attualmente in isolamento domiciliare. In tutto, quindi, le infezioni in corso riguardano 26.754 persone (+676 rispetto a ieri).

