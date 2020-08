Fiamme ad Altofonte, la sindaca: “Abbandonate le case”

Le fiamme sono entrate in paese ad Altofonte: il fronte del fuoco, lungo oltre due chilometri, ha avvolto le prime abitazioni nella parte più alta del comune a dieci chilometri da Palermo.

Più della metà degli abitanti è stata evacuata e in attesa che fra qualche ora, alle 6 per la precisione, entrino in funzione i canadair e gli elicotteri della forestale, ci sono quattro squadre più tre autobotti dei vigili del fuoco di Palermo che stanno cercando di contenere l’incendio, scoppiato intorno alle 22. A supporto dei pompieri del comando provinciale di Palermo stanno arrivando sul posto squadre e autobotti da Enna, Agrigento e Caltanissetta.

L’ordine di evacuazione per i residenti più vicini alla linea di fuoco è stato dato dalla sindaca Angela De Luca. I volontari della protezione civile, i carabinieri della stazione e gli agenti della polizia municipale stanno controllando che tutti gli abitanti si allontanino dall’incendio, che continua ad avanzare grazie anche al vento secco e caldo che sta spirando.

I vigili del fuoco sono già in grado di confermare che l’incendio è doloso e che sono almeno cinque i punti in cui è scoppiato contemporaneamente. “La situazione è gravissima, tutti i cittadini che abitano sotto il bosco, anche zona Campo Vecchio, Cozzo di Castro, corso Piano Renda, devono allontanarsi – ha scritto nel suo appello via Facebook intorno a mezzanotte la sindaca De Luca – Le fiamme e la cenere incandescente possono causare roghi anche al centro abitato. Allontanatevi tutti dalle vostre abitazioni. scendete a valle del paese. Subito”.

Quello di Altofonte è l’incendio più importante ma i pompieri sono impegnati anche in altri incendi in diversi paesi della provincia:

Carini, Termini Imerese, Sciara, Polizzi Generosa e Santa Cristina Gela. Un incendio è divampato anche a Monte Pellegrino. In quel caso sono intervenuti i mezzi aerei.

Anche l’assessore al territorio Toto Cordaro sui social network lancia un appello ai cittadini di Altofonte. “Voglio raccomandare, in queste ore così drammatiche, ai cittadini di Altofonte di ascoltare le indicazioni degli uomini del corpo forestale e dei vigili del fuoco all’opera in questo momento. Sono state evacuate alcune villette e tutti gli uomini disponibili e tutti i mezzi sono impegnati sul fronte del fuoco. Stiamo facendo tutto il possibile e anche di più. Speriamo bene”.

