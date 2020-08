UNITA’ CRISI LAZIO, IERI OTTO NUOVI POSITIVI A FIUMICINO E CIAMPINO

Comunicato dell’unità di crisi della Regione Lazio

CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘IERI OTTO NUOVI POSITIVI PRESSO GLI AEROPORTI DI FIUMICINO E CIAMPINO INDIVIDUATI CON TEST RAPIDI ANTIGENICI’

DA INIZIO ATTIVITA’ INDIVIDUATI 72 POSITIVI ASINTOMATICI IN AEROPORTI, PIU’ DELLA META’ RESIDENTI FUORI REGIONE

**ATTIVO DA IERI SERA ANCHE IL DRIVE-IN AL PORTO DI CIVITAVECCHIA (PIAZZALE DELLA PACE)**

“Report dell’attività negli Aeroporti romani di ieri, 21 agosto: presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati 3 nuovi positivi e 5 i positivi individuati all’Aeroporto di Ciampino. Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici sono stati 72 di cui più della metà residenti fuori regione. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Per quanto riguarda i drive-in della Regione Lazio nella giornata di ieri sono stati eseguiti 3.883 test per il COVID-19: sono così ripartiti: Forlanini 200, Casal Bernocchi 286, San Giovanni 322, Santa Caterina delle Rose 400, Via degli Eucalipti 171, Campus Bio-Medico di Roma 255, Labaro 265, Santa Maria della Pietà 293, Istituto Zooprofilattico 264, Genzano di Roma 235, Anzio 68, Viterbo Belcolle 71, Rieti 98, Palombara Sabina 136, Colleferro 135, Latina 190, Frosinone 153, Bracciano 238 Civitavecchia 103. A Civitavecchia da ieri sera attivo anche il drive-in al porto (piazzale della Pace). I viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi in ognuno dei drive-in regionali presenti sul territorio per effettuare il test”.

L’elenco completo dei drive in della Regione Lazio su:

Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

22 agosto 2020