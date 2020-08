Trasporto Scolastico Cerveteri, aperte le preiscrizioni online per l’Anno 2020/2021

A renderlo noto l’Assessora alla Pubblica Istruzione

Francesca Cennerilli, Vicesindaca e Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri, rende noto che sono aperti e scadranno lunedì 31 agosto 2020 i termini per le preiscrizioni ai servizi di trasporto scolastico per l’anno 2020-2021. La preiscrizione è possibile esclusivamente online sul portale cerveteri.pagonlinepa.it. Per quanto riguarda i vecchi iscritti, nei prossimi giorni riceveranno una e-mail informativa di predisposizione nella propria area riservata della domanda di preiscrizione precompilata sulla base dei dati dichiarati lo scorso anno. Sarà sufficiente ignorarla nel caso non si voglia più usufurire del servizio. Per accedere al servizio occorre essere in regola con il pagamento delle annualità precedenti.

I nuovi iscritti invece, dovranno effettuare la registrazione sul portale munendosi di un indirizzo mail valido e di una copia di un documento di identità accedendo con le credenziali che verranno inviate via mail.

Le tariffe sono disponibili su www.comune.cerveteri.rm.it

Per informazioni, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica del Servizio Pubblica Istruzione pubblica-istruzione@comune.cerveteri.rm.it, oppure chiamare i numeri 0689630206 – 3346159978

L’emergenza COVID-19 impone in ogni caso dei vincoli e dei limiti. Solamente dopo la pubblicazione delle linee guida ministeriali e/o regionali che indicheranno le modalità di erogazione del servizio, l’Amministrazione comunale sarà in grado di indicare la quantità dei posti disponibili.