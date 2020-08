Cerveteri, incendi: doppio intervento della Protezione Civile Comunale

Il Sindaco Pascucci ringrazia volontari e coordinatore

Mattinata di lavoro per il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri. Oggi, giovedì 6 agosto, il Nucleo AIB – Antincendio Boschivo del Gruppo coordinato dal Responsabile Renato Bisegni è infatti entrato in funzione lungo Via Sant’Angelo per spegnere le fiamme di un incendio boschivo. Anche ieri pomeriggio, il Gruppo si era attivato con due equipaggi per un intervento analogo in Via dei Vignali.

“Ottimo lavoro da parte del nostro gruppo di Volontari e del funzionario Bisegni, sempre in prima linea nelle attività a tutela e salvaguardia del territorio – ha detto il Sindaco Alessio Pascucci – in questa estate così difficile, durante la quale siamo comunque ancora formalmente impegnati nell’emergenza legata al COVID-19, prosegue quotidianamente, con serietà e professionalità il lavoro del Gruppo Comunale di Protezione Civile, portando avanti tutte quelle attività legate al territorio. A loro tutti, il mio ringraziamento e quello dell’Amministrazione comunale”.