Roma in festa per lo scudetto: ma è solo il set della serie tv su Francesco Totti

San Giovanni torna a colorarsi di giallorosso in occasione delle riprese della serie tv sulla vita di Francesco Totti. Un tuffo nel passato, un salto indietro di 19 anni, quello vissuto dai residenti di Via Vetulonia – la strada in cui è cresciuto l’ex numero 10 giallorosso – un nostalgico ritorno al 17 giugno del 2001, giorno in cui la Roma ha conquistato il terzo scudetto della sua storia. “Si scrive Totti si legge Roma”, “E l’8 giorno Dio creò Totti”, gli striscioni messi come sfondo dalla riproduzione cinematografica, con tante bandiere, vessilli e bandoni colorati di giallorosso.

Roma, festa scudetto per un giorno: in via Vetulonia le riprese della serie tv su Francesco Totti

Un lavoro diviso in sei episodi, che racconta gli ultimi due anni della carriera di Francesco Totti, riassumendo attraverso flashback e ricordi tutti i quasi trent’anni di carriera romanista del giocatore. A interpretare Totti sul set è Pietro Castellitto (figlio di Sergio), che ha lanciato la serie negli ultimi all’interno di un divertente siparietto proprio con l’ex numero 10.

Via Vetulonia si è trasformata nel set ideale per raccontare la storia di Francesco, con cori a lui dedicati e la celebrazione della sua carriera. Si vedono infatti gli attori rievocare le tappe decisive del giocatore, all’interno di indovinelli per scoprire chi è più bravo e veloce a ricordare date e partite scolpite nella memoria collettiva. Lo scenario è quello dei festeggiamenti dello scudetto, molto probabilmente, ma soprattutto è un set sul quale celebrare l’enorme amore che la città romanista ha nei confronti di quello che si è trasformato in una leggenda della storia del club di Trigoria.

‘Speravo de mori’ prima’: la serie tv su Francesco Totti

Un’occasione troppo golosa per residenti e passanti del quartiere, pronti a immortalare alcune riprese e immagini da conservare, sperando che Totti – andato via dalla Roma come dirigente un anno fa, sbattendo la porta – possa magari rientrare in società con il cambio societario. Il tempo stringe, Pallotta è pressato dai soci per cedere a Friedkin, imprenditore che aveva praticamente già acquistato il club prima del lockdown, con la situazione che dovrebbe chiarirsi entro fine agosto. A quel punto una delle mosse più popolari sarebbe quella di chiedere a Totti di rientrare nell’organigramma societario. Per adesso i tifosi si preparano a interpretato in una serie tv.

