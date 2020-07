Il sindaco di Bracciano incontra i residenti del Centro Storico in protesta per la nuova Ztl ed annuncia: sperimentazione fino al 15 settembre e supporto di vigilantes per la sicurezza.

Cinzia Orlandi

La sicurezza e la vivibilità del Centro Storico, oltre i disagi per la prossima chiusura alle automobili sono state le tematiche principali che i residenti del Rione Monti di Bracciano hanno posto all’attenzione del sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli. Proprio questa mattina alle 11.00, in aula consiliare, il primo cittadino ha ricevuto dei residenti del Centro Storico, mentre un centinaio attendeva in piazza del Comune l’esito del confronto. Nei prossimi giorni partirà in fase sperimentale la chiusura al traffico veicolare delle strade e delle piazze del Centro Storico, questo ha accesso le proteste di molti residenti che dicono: “Abbiamo bisogno di avere l’auto in prossimità per una questione di sicurezza, dato che ormai nel quartiere circolano, soprattutto la notte bande di ragazzi che ci minacciano e compiono atti vandalici. Ci sono molte persone anziane che hanno difficoltà a raggiungere le abitazioni a piedi. Le tante automobili spesso non sono dei residenti, durante la pandemia c’erano parcheggiate solo 20 auto. Siamo noi i primi a chiedere un maggiore controllo delle macchine che entrano nella Ztl, ma vorremmo si prendessero in considerazione le problematiche cui si andrebbe incontro con una chiusura così drastica della zona. Vorremo avere l’accesso libero per il carico e scarico ed almeno una vetrofania di sosta a famiglia”. Rispetto alle richieste dei residenti il sindaco ha detto: “Per il momento partiremo con questa sperimentazione, vi assicureremo i parcheggi in piazza della Praterina ed in altri zone adiacenti. Il 15 settembre ci aggiorneremo per valutare questo periodo di prova”. Un altro tema scottante posto calorosamente all’attenzione del sindaco è stato quello della sicurezza: “Per noi è diventato impossibile vivere e dormire, ragazzi sbronzi sdraiati su ogni scala, vediamo spacciare e compiere qualsiasi atto vandalico, la situazione sta degenerando”. Su questo scottante problema Tondinelli ha annunciato che: “Presto il Comune si avvarrà del supporto di vigilantes, con il compito di sorvegliare durante la notte il centro storico, al fine di chiamare prontamente le forze dell’ordine, vogliamo in ogni modo riportare la legalità nel quartiere”