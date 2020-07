UNITÀ DI CRISI CORONAVIRUS DEL LAZIO: ‘5 PASSEGGERI POSITIVI A TAMPONE DA VOLO QATAR’; ’14 CASI POSITIVI TRA COMUNITA’ DEL BANGLADESH

1. ‘5 PASSEGGERI POSITIVI A TAMPONE DA VOLO QATAR’

“Sono risultati positivi al tampone 5 passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino del volo della Qatar Airways. I passeggeri sono stati tutti sottoposti a tampone e sono in isolamento”.

2. CASI POSITIVI TRA COMUNITA’ DEL BANGLADESH DI CUI 8 DA MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE, CON LINK RICONDUCIBILI AI RIENTRI, TUTTI POSTI IN ISOLAMENTO’

PIENA COLLABORAZIONE CON L’AMBASCIATA DEL BANGLADESH IN ITALIA

“Sui 200 ulteriori tamponi processati la Asl Roma 2 ha comunicato che vi sono 14 casi positivi riferibili a contatti con persone rientrate con voli da Dacca (Bangladesh). I positivi sono stati tutti posti in isolamento e stanno bene. Questo dato conferma l’importanza dell’azione messa in campo per rintracciare tutti i contatti di coloro che sono rientrati dal Bangladesh. E’ importante la collaborazione che sta mostrando la Comunità bengalese di Roma e l’Ambasciata in Italia che sta dando la massima collaborazione. Verrà intensificata nelle prossime ore l’attività dei drive-in: oltre a quello del Santa Caterina delle Rose sono già operativi anche quello in via degli Eucalipti e quello in piazza della Marranella”.