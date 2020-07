Bracciano. Pensieri e riflessioni degli studenti delle classi quinte in vista delle prove di maturità. Risposta dell’insegnante

Liceo “Ignazio Vian”: gli esami al tempo del Coronavirus

La mia prima reazione è stata: “tutto sommato avrò più tempo per ripassare, tanto si tratterà di una chiusura temporanea, due settimane al massimo”. Ma non è stato affatto così! Da un giorno all’altro ci siamo trovati chiusi in casa: un’esperienza molto forte in termini di limitazione delle libertà individuali. Personalmente mi sono sentito imprigionato, proprio in una fase della vita in cui – per definizione – dovresti stare fuori.

Ascoltavo i messaggi del primo ministro Conte e nella mia testa risuonavano in modo insistente parole come “lockdown, zona rossa, malati, morti”. Hanno cominciato ad emergere emozioni diverse: tristezza, preoccupazione, confusione, angoscia, rabbia. Doversi reinventare la giornata senza poter varcare la porta di casa è stata una prova di resilienza non indifferente. Inoltre, questo spazio di 100 mt quadrati andava condiviso con genitori e fratelli, anch’essi impreparati di fronte a questa straordinaria situazione.

Ma questo periodo di forzata convivenza è stato anche il momento della verità: tutti abbiamo dovuto fare uno sforzo notevole, comprendere l’altro che era in crisi, sostenere una sorella che manifestava paura, cominciare e capire la didattica a distanza, abituarsi a vedere gli amici solo per video-chiamata, continuare ad esserci, provare a ridefinirsi.

Per noi maturandi è stato un periodo più complicato, perché da un momento all’altro siamo stati costretti ad affrontare da soli la preparazione per l’Esame di Stato, e invece la scuola è proprio il posto dove non vieni mai lasciato solo: i compagni e i docenti sono sempre accanto a te. Ma non è stato solo questo, perché fondamentalmente l’esame di quest’anno sarà diverso, quindi non sappiamo neanche bene cosa aspettarci. La preoccupazione di molti di noi è un’altra: andare ad affrontare il nostro percorso universitario subito dopo, avendo perso quella concentrazione in presenza che – a mio parere – è fondamentale.

Ho letto con piacere uno spunto proposto dal giornalista Fabio Fazio ed ho provato anch’io a buttar giù una lista di “cose che sto imparando”. Sento questo tempo come un tempo importante, ma anche difficile, costantemente in bilico tra dolore e speranza. Ho imparato a vivere ogni giorno con la consapevolezza che il domani non mi appartiene, ho imparato a guardarmi dentro, fermandomi a riflettere sul senso della vita, ho imparato ad ascoltare di più la mia famiglia, ho scoperto che quello che salva dall’angoscia è l’orizzonte delle possibilità.

In conclusione voglio sperare in un futuro migliore, che non è banale ottimismo, ma è la convinzione che, comunque vada, tutto abbia un senso. La retorica dell’ “andrà tutto bene” a mio avviso è stucchevole: è andata malissimo! Ci sono stati tantissimi morti, tante persone non hanno potuto dare l’ultimo saluto ai propri cari, sono evidenti le macerie economiche e sanitarie. Per me la vera ripartenza è nella ricostruzione delle relazioni interpersonali, dobbiamo passare dall’io al noi, dal vedere e vivere la vita in modo egoistico ed indifferente ad allargare il nostro sguardo ed il nostro pensiero agli altri. Io spero di affrontare il mio esame, il mio percorso universitario e la mia vita con questa capacità di dialogo e comprensione, verso tutti coloro che avrò il privilegio di incontrare.

L. classe 5B

a.s. 2019/20