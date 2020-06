Finalmente ci siamo! Parte il Consorzio promo Trevignano

Riceviamo e pubblichiamo

Finalmente ci siamo!

La partenza del nuovo corso del Consorzio, sembra essere iniziata sotto una buona stella. La partecipazione diretta ed indiretta di molti associati vicini ai numerosi presenti all’Assemblea Straordinaria , testimonia il fatto di aver intrapreso la strada giusta , confortati dalla presenza di dirigenti provinciali di Confesercenti ; di quella del direttore artistico nonchè coordinatore del progetto di comunicazione e marketing promosso dal Comune di Trevignano Guido Tocco ; dei presidenti dei Consorzio di Bracciano , Enzo Ramella e Giorgio Sigillò e del direttore del giornale L’agone , Giovanni Furgiuele.

Assente per motivi personali , ma facente parte del gemellaggio consortile , Daniele Berretta , presidente del Consorzio di Oriolo Romano.

Il presidente del Consorzio promo Trevignano , Alberto Guidi , titolare dello Smeraldo Camping Village, fatta una breve premessa su come si è giunti a questo importante incontro , illustra l’ordine del giorno , che viene approvato (punto per punto!) ed all’unanimità dai partecipanti ai lavori assembleari.

In particolare si evidenzia una vivace discussione sulla rimessa in moto del bus navetta , di proprietà del Consorzio , che interessa tutti per la funzione sociale e di mobilità che può svolgere. La presentazione da parte di Gianfranco Venturi , vice presidente del Consorzio , dell’evento del 29 giugno p.v. , Caro Swing , giunto alla quarta edizione ed in memoria di Renato Carosone , di cui ricorre il centenario dalla nascita, conclude gli interventi dei presenti , soddisfatti e pronti a mettersi in gioco per il futuro del nostri ragazzi ed il bene del Paese.

Un sentito ringraziamento a tutti i presenti ed uno sportivo in bocca al lupo al Consorzio Promo Trevignano , rinato dalle ceneri , come l’Araba Fenice!

Alberto Guidi