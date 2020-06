Cerveteri, Settevene Palo Nuova: Firmato contratto per i lavori

Dopo anni di *inaccettabili ritardi* ieri finalmente è stato *firmato il contratto per la realizzazione dei lavori* sulla strada che collega *Cerveteri* a *Bracciano* e ai comuni del lago.

Una via importantissima, quella della *Settevene Palo Nuova*, che peraltro *collega* la nostra città *all’Ospedale di Bracciano*. Una strada sulla quale non potevano intervenire essendo di proprietà della *Città Metropolitana* (l’ex Provincia).

Proprio *per questo motivo* ho dovuto portare avanti un lungo ed incessante lavoro, spesso inascoltato. Prima come *Sindaco* e poi da *Consigliere di Opposizione* proprio in Città Metropolitana. Con un emendamento, nel 2018 ho fatto stanziare *2 milioni e 500 mila euro* necessari. Ci tengo a ricordare che i primi *1 milione e 250 mila euro* erano previsti per l’annualità *2019* e i secondi *1 milione e 250 mila euro* per l’annualità *2020*. Ma la Città Metropolitana è stata *vergognosamente ferma* fino a oggi.

I *lavori* inizieranno nei *prossimi giorni*, con ogni probabilità già *dall’inizio della prossima settimana*. Ovviamente saremo vigili affinché vengano svolti *a regola d’arte*, e continueremo a stare con il fiato sul collo perché vengano *rispettati i tempi previsti dal contratto*.

*Non permetteremo* più che *un’arteria stradale così importante* per la nostra città rimanga *interdetta*. Abbiamo lottato tanto e da domani lo faremo con *ancora più energia*.

A dopo,

*Alessio Pascucci*