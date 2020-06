SMERALDO CAMPING & VILLAGE – Trevignano: una delle eccellenze del nostro territorio

Ha riaperto il Camping Smeraldo, a Trevignano.

La chiusura per il covid 19 non ha ridotto l’impegno dei gestori per offrire ai turisti una struttura sempre più accogliente e moderna.

In questo periodo di fermo forzato le attività sono proseguite, “a porte chiuse”, per adeguare il camping alle esigenze di sicurezza, adeguando spazi e procedure alla recente normativa.

Gli utenti avranno a disposizione aree per campeggio e una zona village in grado di offrire il massimo confort, oltre ad una cucina a gestione familiare specializzata sui prodotti locali.

Insomma, la vita ricomincia, e anche per lo “Smeraldo” il covis-19 è stato una occasione per migliorare l’offerta turistica con standard di qualità ancora più elevati che sicuramente saranno apprezzati, come sempre, da tutti quanti verranno nel nostro stupendo territorio.

