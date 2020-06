Il Frecciarossa arriva in provincia di Frosinone, da oggi a Roma in 40 minuti

È arrivato con un quarto d’ora di ritardo. Sarà stata l’emozione della prima volta.

Alle ore 17:54 il Frecciarossa numero 9539 ha solcato il nastro tricolore della stazione di Frosinone. Mezzora dopo ha fatto tappa a Cassino.

Pronti, partenza, Tav: oggi la fermata del primo Frecciarossa a Frosinone e Cassino

Da oggi la provincia di Frosinone sarà collegata con le grandi città italiane e da qui con le capitali europee. Basteranno 40 minuti per arrivare a Roma, 4 ore e mezza a Milano, 3 ore Firenze.

A salutare l’arrivo in stazione del Frecciarossa – partito da Milano e diretto a Napoli – il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’ad e dg del gruppo Fs Italiane Gianfranco Battisti, oltre al presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini, il presidente della provincia di Frosinone Antonio Pompeo e i sindaci delle due città Nicola Ottaviani ed Enzo Salera. Tra i presenti anche il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe.

Tanti anche i cittadini che si sono assiepati al lato dei binari per assistere all’arrivo del treno superveloce. La lunga attesa, poi l’applauso quando il Frecciarossa a suon di clacson ha fatto il suo arrivo.

Per Battisti, l’arrivo dell’Alta velocità «è una grande occasione di sviluppo che l’intera Ciociaria deve saper cogliere».

«Non se lo aspettava nessuno, non ci credeva nessuno, ma grazie alla battaglia che abbiamo fatto e alla disponibilità delle Ferrovie

portiamo l’Alta velocità in questo territorio – ha sottolineato Zingaretti -. Oggi è una giornata molto importante.

Stiamo continuando la battaglia contro il virus ma è tempo di aprire una grande battaglia comune italiana per il lavoro, per le imprese, per le famiglie, per la competitività del nostro territorio».

Il convoglio dopo qualche minuto di sosta ha lasciato la stazione del capoluogo ciociaro per raggiungere quella di Cassino, dove il treno superveloce ha fatto la sua seconda tappa.

E’ iniziato così il progetto sperimentale che da oggi vede in azione una coppia di treni Frecciarossa collegare ogni giorno la Ciociaria con le più importanti città italiane. Frosinone sarà collegata con Roma in appena quarantuno minuti, mentre Napoli si potrà raggiungere in un’ora e 10 minuti. Da Frosinone, oltre a Roma e

Napoli, si potranno raggiungere Firenze, Bologna e Milano, in attesa di un collegamento anche con Bari attraverso la dorsale adriatica.

