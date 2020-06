Floyd: black-bloc in azione, scontri a Parigi

15.000 a place de la République, 12 fermi. Continua la tensione, manifestanti bloccati, difficile sgombero

Si fa sempre più pesante il clima alla manifestazione di Parigi contro le violenze della polizia bloccata a République: negli ultimi minuti si registra un fitto lancio di sassi e altri oggetti contro gli agenti. Sono in azione gruppi di black-bloc. Da parte delle forze dell’ordine sta arrivando sulla folla una pioggia di lacrimogeni. La prefettura tollera la presenza di 6.000 persone sulla piazza nonostante le regole sanitarie post-lockdown vietino ancora gli assembramenti di più di 10 persone. Impossibile, però, sfilare per la città.

La folla radunata a place de la République per la manifestazione contro le violenze della polizia

e per chiedere giustizia per Adama Traoré, il francese morto nel 2016 durante un fermo di polizia, ha raggiunto le 15.000 persone. La tensione continua, nella piazza non viene rispettata alcuna regola di distanziamento, ci sono continue cariche della polizia, lancio di sassi e sampietrini contro gli agenti e risposta con una pioggia di lacrimogeni. La folla viene invitata a lasciare la piazza attraverso le strade indicate dagli agenti per sciogliere l’assembramento, vietato in questo periodo di riapertura dopo il lockdown. Gruppi di black-bloc continuano a tentare lo sfondamento in direzione del percorso previsto dai manifestanti, ma non autorizzato, verso place de l’Opèra. A gruppi, quando si placano gli scontri, i manifestanti si inginocchiano e intonano slogan contro la polizia, per Adama Traoré e George Floyd.

