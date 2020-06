Acqua pubblica: che fine hanno fatto i referendum del 2011? blog di Grillo e commento de L’Agone

ricordando i referendum sull’acqua pubblica del 2011 rimasti disattesi, e l’esigenza di dare loro corso, si domanda: Cosa stiamo aspettando?

Nel seguito una riflessione de L’Agone, e quindi il testo completo del blog di Grillo

Possiamo aiutare noi il gran simpaticone Beppe Grillo a dare un senso alla sua domanda: “Cosa stiamo aspettando?”.

Non è difficile, basta ripercorrere soltanto la storia in questa ultima legislatura: dai proclami rassicuranti – per tutti quanti si sono battuti per la vittoria dei referendum e continuano a farlo per la loro applicazione -, alle affermazioni del tipo “ci sono contrari ma per noi è una priorità”, alle dichiarazioni sempre più caute fino a quelle decisamente ambigue di alcuni parlamentari M5S, per arrivare alle iniziative formali volte a scardinare l’impianto della proposta di legge ripresa nel Conte2 da Federica Daga.

La domanda dovrebbe essere rivolta ai suoi parlamentari (M5) che si occupano di altri fatti sicuramente importantissimi, relegando però in terza o quarta priorità – praticamente mettendola da parte – la questione dell’acqua.

Analogo discorso vale per il Lazio, che ha approvato nel 2014 una legge per la gestione pubblica dell’acqua, che però non può essere applicata perché mancano alcuni “corollari”, e cioè la definizione degli Ambiti di Bacino (in sostituzione dei vecchi ATO) e l’approvazione delle “regole” di governo: non sono dettagli, e proprio su questi si gioca la battaglia per scardinare il monopolio privatistico di ACEA. La domanda è: ma i consiglieri regionali del M5S, che appoggiano la giunta Zingaretti, che fanno? Anche qui prevale l’esigenza di non mandare in crisi la maggioranza, come per il governo centrale? Oppure – tanto in Parlamento quanto in Regione – hanno rivisto le loro convinzioni, come parrebbe da svariati atti e dichiarazioni?

Per non parlare poi di Roma, dove la Sindaca Raggi, che governa con una maggioranza tutta M5S, sta avallando le politiche di ACEA, assumendo iniziative a dir poco sconcertanti: certo incassare gli introiti in quanto azionista di maggioranza può far bene al bilancio comunale, ma certamente stride con i proclami sull’acqua pubblica.