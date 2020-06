Oggi, 5 giugno 2020, viene celebrato in tutta Italia il 206° annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

esclusivamente nelle Caserme dei Comandi provinciali, con l’esclusione quindi dei Comandi locali, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza Coronavirus.

Per casuale coincidenza la data corrisponde al 100° anniversario della istituzione della Festa, avvenuta il 5 giugno 1920 per ricordare la data nella quale, appunto nel 1920, fu concessa alla bandiera dell’Arma la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, per l’eroica partecipazione alla Prima Guerra mondiale.

La fondazione dell’Arma risale, però, al 13 luglio 1814, quando il Re Vittorio Emanuele I, con Regie Patenti, costituì i Carabinieri Reali, un Corpo di militari “ per buona condotta e saviezza distinti” che, oltre a contribuire alla difesa dello Stato in tempo di guerra , erano in tempo di pace “ specialmente incaricati di vegliare alla conservazione della pubblica sicurezza”.

Una duplice funzione che i Carabinieri conservano ancora: la difesa dello Stato in qualità di Forza Armata e la difesa dei cittadini come Forza di Polizia.

Ricordiamo che i Carabinieri, nati come Corpo, divennero poi Arma ed oggi sono Forza Armata pur conservando la tradizionale denominazione di Arma.

Dedichiamo un profondo ricordo ai Caduti dell’Arma in guerra, nelle calamità naturali e nello svolgimento del diuturno servizio.

Ai Carabinieri del nostro territorio un augurio per la loro attività costante e la rinnovata stima e fiducia della popolazione tutta.

(La redazione de L’Agone)