Coronavirus. I “Diavoli Gialli” di Bracciano donano all’ospedale universitario 200 sacche di sangue

Collaborazione fra i Parà dell’Esercito e il Policlinico Gemelli

È nel segno della solidarietà che è terminata oggi 22 maggio 2020 l’attività che ha visto il comparto Difesa, per il tramite del 185° Reggimento Paracadutisti Folgore, donare, nell’arco di un mese, oltre 100 sacche di plasma e altrettante di piastrine in favore dei malati oncologici ricoverati presso il Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” di Roma, promotore dell’iniziativa.

Ancora una volta, nel solco di una tradizione ormai più che consolidata, i Parà della Folgore hanno realizzato una donazione massiva di “materia rossa”, a dimostrazione della generosità che li contraddistingue. Sono stati infatti 110 gli uomini e le donne con il Basco Amaranto che si sono sottoposti spontaneamente al processo di aferesi, in stretto coordinamento con il Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” e il “Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati onlus” che da anni si adopera nella delicata tematica delle donazioni.

A testimonianza del loro impegno nel sociale, per citare alcune iniziative oltre a quella in argomento, i Diavoli Gialli, così si fanno chiamare i paracadutisti artiglieri di Bracciano, negli ultimi 18 mesi hanno già donato, ad altre strutture sanitarie, circa 100 litri di sangue, hanno contribuito a realizzare campus in favore di bimbi e adolescenti con disabilità senza contare le donazioni di beni di prima necessità in favore di chi maggiormente è stato toccato dalla situazione emergenziale in atto nel Paese, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da quello economico e sociale.

Un ringraziamento speciale è giunto dalla Direzione del Policlinico Gemelli attraverso la Professoressa Gina Zini, Direttore Unità Operativa Complessa di Emotrasfusioni, e dal Dottor Giovanni Bonetti presidente del Gruppo “Francesco Olgiati”, pienamente soddisfatti entrambe anche dallo spirito di sana emulazione suscitato dall’iniziativa rilanciata dai media.