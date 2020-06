Coronavirus, il bollettino di oggi 3 giugno; i morti sono 71, i nuovi contagi 321 (tre su 4 in Lombardia)

Tre nuovi positivi su quattro, quasi il 75%, sono in Lombardia. E’ questo il dato più evidente nel bollettino di oggi diffuso dalla protezione civile, dopo giorni in cui anche in Lombardia la situazione sembrava in flessione come nel resto d’Italia.

Il numero assoluto è relativamente più basso, ma

Oggi i morti sono stati 71 di cui 29 in Lombardia:

un dato in linea con il numero di ricoverati gravi in terapia intensiva. La Lombardia ha infatti un terzo dei pazienti in terapia intensiva di tutta Italia quindi è normale che la maggior parte delle vittime sia qui. Zero vittime nelle ultime 24 ore in Veneto, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Dei 321 tamponi positivi rilevati oggi, come detto la maggior parte sono in Lombardia, con 237 nuovi positivi (il 73,8% dei nuovi contagi). L’incremento di casi è di 19 casi in Piemonte, 14 in Emilia Romagna, di 17 in Liguria e di 10 nel Lazio. In pratica la Lombardia ha più di 10 volte nuovi casi rispetto alla seconda regione più colpita.

Nessun caso registrato oggi in provincia di Bolzano e in Valle d’Aosta, Friuli V.G., Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Solo un caso rispettivamente in Trentino, Puglia e Marche

Il bollettino del 3 giugno: tutti i dati

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 233836. In terapia intensiva si trovano oggi 353 persone, 55 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5742 persone, 174 meno di ieri. In isolamento domiciliare 33202 persone (-367 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 71 persone (ieri le vittime erano state 55), arrivando a un totale di decessi 33601.

I guariti raggiungono quota 160.938, per un aumento in 24 ore di 846 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1737 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 596 unità (ieri erano stati 1474) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 321 (ieri 318).

Il rapporto con i tamponi fatti e con i casi testati

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 20035 casi (contro i 37299 tamponi effettuati) . Si tratta di un positivo ogni 62 persone, ovvero 1,6%.

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 37299 test (ieri 52159). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 116,2 tamponi fatti, il 0,9%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,6%.

Sia il dato sui tamponi che quello sui casi testati sono in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi, come mostrato nei grafici qui di seguito.

Coronavirus, tutti i dati regione per regione del 3 giugno

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20224 in Lombardia, 4686 in Piemonte, 2839 in Emilia Romagna, 1387 in Veneto, 973 in Toscana, 514 in Liguria, 2818 nel Lazio, 1310 nelle Marche, 869 in Campania, 1036 in Puglia, 222 nella provincia di Trento, 880 in Sicilia, 233 in Friuli Venezia Giulia, 736 in Abruzzo, 120 nella provincia di Bolzano, 31 in Umbria, 146 in Sardegna, 13 in Valle d’Aosta, 110 in Calabria, 127 in Molise, 23 in Basilicata.

Le 20224 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 131 in terapia intensiva (-35), 2995 ricoverati con sintomi (-26), 17098 in isolamento domiciliare (+30). I morti totali sono 16172 (+29), i guariti 53046 (+239).

Le 4686 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 44 in terapia intensiva (-2), 841 ricoverati con sintomi (-8), 3801 in isolamento domiciliare (-132). I morti totali sono 3898 (+14), i guariti 22150 (+147).

Le 2839 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 50 in terapia intensiva (+0), 342 ricoverati con sintomi (-16), 2447 in isolamento domiciliare (-57). I morti totali sono 4147 (+11), i guariti 20856 (+76).

Le 1387 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (-3), 106 ricoverati con sintomi (+3), 1279 in isolamento domiciliare (-16). I morti totali sono 1921 (+0), i guariti 15856 (+18).

Le 973 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 25 in terapia intensiva (+0), 76 ricoverati con sintomi (-9), 872 in isolamento domiciliare (-29). I morti totali sono 1055 (+2), i guariti 8093 (40+).

Le 514 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (-1), 169 ricoverati con sintomi (-6), 339 in isolamento domiciliare (-25). I morti totali sono 1473 (+5), i guariti 7764 (+44).

Le 2818 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 51 in terapia intensiva (-5), 519 ricoverati con sintomi (-61), 2248 in isolamento domiciliare (+37). I morti totali sono 747 (+6), i guariti 4188 (+33).

Le 1310 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 8 in terapia intensiva (-1), 57 ricoverati con sintomi (-3), 1245 in isolamento domiciliare (-12). I morti totali sono 987 (+0), i guariti 4438 (+17).

Le 869 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 4 in terapia intensiva (-3), 206 ricoverati con sintomi (-30), 659 in isolamento domiciliare (+12). I morti totali sono 415 (+0), i guariti 3537 (+33).

Le 1036 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 10 in terapia intensiva (-1), 131 ricoverati con sintomi (-3), 895 in isolamento domiciliare (-11). I morti totali sono 511 (+3), i guariti 2952 (+13).

Le 222 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 15 ricoverati con sintomi (+1), 205 in isolamento domiciliare (-62). I morti totali sono 463 (+0), i guariti 3748 (+62).

Le 880 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+0), 60 ricoverati con sintomi (-2), 813 in isolamento domiciliare (-84). I morti totali sono 275 (+0), i guariti 2292 (+86).

Le 233 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 39 ricoverati con sintomi (-1), 192 in isolamento domiciliare (-10). I morti totali sono 336 (+0), i guariti 2707 (+11).

Le 736 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (-3), 112 ricoverati con sintomi (-1), 621 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 414 (+1), i guariti 2102 (+9).

Le 120 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (+0), 13 ricoverati con sintomi (+0), 104 in isolamento domiciliare (+0). I morti totali sono 291 (+0), i guariti 2187 (+0).

Le 31 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 15 ricoverati con sintomi (+0), 14 in isolamento domiciliare (+0). I morti totali sono 76 (+0), i guariti 1324 (+0).

Le 146 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 12 ricoverati con sintomi (-9), 133 in isolamento domiciliare (+0). I morti totali sono 131 (+0), i guariti 1080 (+9).

Le 13 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 9 ricoverati con sintomi (-1), 4 in isolamento domiciliare (+1). I morti totali sono 143 (+0), i guariti 1031 (+0).

Le 110 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (-1), 20 ricoverati con sintomi (+0), 90 in isolamento domiciliare (-1). I morti totali sono 97 (+0), i guariti 951 (+2).

Le 127 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 1 ricoverati con sintomi (-2), 124 in isolamento domiciliare (-4). I morti totali sono 22 (+0), i guariti 287 (+6).

Le 23 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 4 ricoverati con sintomi (+0), 19 in isolamento domiciliare (-1). I morti totali sono 27 (+0), i guariti 349 (+1).

(La Repubblica)