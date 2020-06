Beppe Sala vuole un nuovo socialismo

Così in un’intervista al Corriere della Sera il sindaco di Milano Beppe Sala

“È l’ora del cambiamento: serve un nuovo socialismo. La sinistra deve recuperare un’idea politica di societa’”.

La risposta che si dà Sala è: "Temo di no".

Ed e’ per questo che la sinistra “deve cambiare” perché se un tempo essa ”era rappresentanza” e “la destra era appartenenza” oggi invece “la destra rappresenta, magari male, una parte importante della classe lavoratrice”. Quindi, per Sala, “dobbiamo capire come fare per rappresentarla noi”. E il sindaco è convinto che “lo spazio è enorme”.

(Huffington Post)