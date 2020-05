L’Italia vista dalle Frecce tricolori: la seconda tappa del viaggio

Il mare di Genova, i gioielli dell’arte di Firenze, il fascino antico di Perugia e le colline verdi che circondano L’Aquila. Italia che vai, emozioni che trovi. Oggi le Frecce Tricolori si sono spostate un pochino più a sud. Lunedì, prima tappa dell’Abbraccio Tricolore, avevano sorvolato ed emozionato Trento, Milano, Codogno, Torino e Aosta.

Oggi hanno lasciato la loro scia sul cielo di Liguria, Toscana, Umbria e Abruzzo. Dall’alto, dal cockpit dei jet azzurri, si vede tanta bellezza, da terra si sente l’eco degli applausi. Qualcuno che sventola la bandiera e i tanti che sono corsi in strada per non perdersi l’appuntamento con questo storico giro d’Italia organizzato dall’Aeronautica militare per rendere omaggio a un Paese martoriato dalla pandemia e per festeggiare in modo insolito la festa della Repubblica che ricorre il 2 giugno. Domani le Frecce si spostano su Cagliari e Palermo, regalando anche alle isole il loro show tra le nuvole. Le telecamere di bordo, che oggi ci mostrano Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila, registreranno un altro spettacolo mozzafiato.

(La Stampa)