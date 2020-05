Hong Kong, ai gas lacrimogeni i manifestanti rispondono cantando l’inno simbolo delle proteste (VIDEO)

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, a Hong Kong migliaia di persone sono tornate in strada per manifestare contro il governo cinese, in particolare contro la nuova legge sulla sicurezza voluta da Pechino . La polizia ha sparato verso la folla gas lacrimogeni e ha arrestato almeno 140 persone. I video girati sul posto da cittadini e reporter documentano come i manifestanti abbiano risposto intonando i versi di “Glory to Hong Kong“, la marcia composta da un musicista anonimo durante le proteste del 2019.