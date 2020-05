ROMA, ZOTTA: LE PALESTRE SCOLASTICHE A DISPOSIZIONE PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE”

“Dal prossimo 25 maggio, le palestre delle scuole superiori saranno a disposione per chi volesse riprendere le attivita’ sportive cosi come previsto dale normative in vigore durante questo periodo di prescrizioni sanitarie. Tutti i concessionari dovranno attenersi alle normative in vigore, nazionali, regionali e locali, riguardanti il Covid 19, salvo disposioni diverse dei Dirigenti scolastici.

Abbiamo ritenuto utile e giusto supportare le associazioni sportive che utilizzavano le nostre strutture per far ripartire, in sicurezza, il mondo sportivo”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma