Villa Altieri, il prezioso patrimonio della Biblioteca e Archivio storico in visita virtuale. Zotta: “un centro prezioso per conoscere lo sviluppo del nostro territorio nel corso dei secoli”

Roma, 18 maggio 2020 – Il tour virtuale alla scoperta dei tesori di Villa Altieri, nel ciclo delle iniziative dedicate a #laculturanonsiferma, prosegue con il terzo documento video di approfondimento sulle Biblioteche e Archivio storico della Città metropolitana di Roma Capitale.

“Nel plesso di Villa Altieri, di cui abbiamo già conosciuto la storia e la collezione archeologica ivi ospitata, sono conservati preziosi documenti storici che consentono di ricostruire la cultura, la letteratura, le tradizioni popolari e i costumi del territorio metropolitano, da Roma ai comuni che hanno costituito l’area provinciale sin dalla sua prima istituzione pontificia.

Un centro culturale di promozione, studio e ricerca, come il centro studi dantesco “Pio Rajna”, e un polo fondamentale per la ricerca biblioteconomica e bibliografica, che conserva testi di storia dell’arte, architettura, scienza, linguistica, oltre a riviste e diari di viaggio pubblicati dal sedicesimo secolo a oggi, oltre a tutto il patrimonio di atti istituzionali dell’ente, importante per la ricerca sulla produzione normativa e di governo del territorio nel corso del tempo. Dalla plurispecializzazione e dalla complessità di quanto conservato nella Villa, dal 2012 a oggi, la Biblioteca è un nodo centrale per la conoscenza di Roma e del suo territorio, per ogni finalità, di semplice approfondimento come di ricerca specialistica. Numerose sono le attività di promozione, studio e didattica realizzate come compito istituzionale della Biblioteca. La funzione dell’ente metropolitano di sviluppo e promozione culturale parte direttamente da questo ricco cuore pulsante, disponibile e accessibile a tutti i cittadini”.