Covid-19: Attivo il Drive In del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per effettuare il tamponi

Da oggi è attivo il Drive In Campus Test del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per effettuare il tampone naso-orofaringeo (test molecolare PCR Real time) per la diagnosi di Covid-19.

Messo a disposizione del Servizio Sanitario Regionale, al Drive In Campus Test si accede direttamente con la propria vettura da via Álvaro del Portillo, 192: ha un accesso separato dai parcheggi del Policlinico ed è stato allestito nella zona dell’elisuperficie, esternamente rispetto al Campus Covid Center.

Il test molecolare è gratuito, in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, per i cittadini in possesso di ricetta dematerializzata. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta prescrive, in caso di sospetto Covid-19 o di assistito con esito positivo del test sierologico, il tampone naso-orofaringeo per la ricerca SARS-CoV-2, inserendo il codice di esenzione.

Per sottoporsi al tampone bisogna portare con sé anche la tessera sanitaria.

Per chi si presenta al Drive In senza prescrizione dematerializzata del proprio medico di medicina generale, la tariffa del tampone è di 70 euro, da pagare anticipatamente online o con bonifico.

Orari del Drive In Campus Test:

Dal lunedì al venerdì, ore 9-18 Sabato, ore 9-11

Pagamento online Tramite PayPal con carta di credito PayPal è il metodo rapido e sicuro per pagare e farsi pagare online.