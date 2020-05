Presentata la Regione Vicina, le nuove misure per cultura, sport, turismo, donne, bambini, lavoratori fragili, lotta all’usura nel Lazio.

Cultura, 8 milioni: 5,2 milioni di euro per lavori di ristrutturazione degli spazi culturali: 3 milioni di euro per il funzionamento e le attività di musei, biblioteche, archivi, istituti culturali ed ecomusei. 1,6 milioni per le librerie indipendenti 100 mila euro in Buoni Libro spendibili presso le librerie indipendenti del Lazio destinati ai possessori della Lazio Youth Card.

Cinema e spettacolo dal vivo, 5,6 milioni: 2 milioni di euro per l’efficientamento energetico e l’adozione di tecnologie digitali di sale teatrali e cinematografiche; 1 milione per il sostegno all’affitto dei teatri privati fino a un massimo del 40% dell’importo complessivo; oltre 600 mila euro per il sostegno all’affitto delle sale cinematografiche fino a un massimo del 40% dell’importo complessivo; oltre 2 milioni di euro per i progetti annuali di spettacolo dal vivo che potranno svolgersi anche in streaming e mediante supporti digitali.

Turismo, 20 milioni per misure a fondo perduto rivolte agli alberghi, agenzie di viaggio, tour operator, e al settore extra alberghiero non imprenditoriale. 1,5 milioni di euro per contributi a fondo perduto per le strutture agrituristiche che offrono alloggio, compresi gli agricampeggi.

Sport 5,2 milioni per associazioni sportive dilettantistiche e famiglie. Sostegno agli affitti per le associazioni sportive con contributi fino al 40% a fondo perduto per pagare l’affitto; abbattimento fino all’80% dei canoni di locazione negli edifici Ater e riduzioni sui canoni di concessione nelle aree demaniali; sostegno straordinario per manifestazioni e attività ordinaria delle associazioni con un contributo fino a 5mila euro per la ripresa delle attività; buoni sport per le famiglie destinati a ragazzi e over 65 con un reddito familiare Isee fino a 20mila euro; 8Mila voucher da 100 euro per garantire la pratica sportiva agli under 26 di famiglie in difficoltà economica (la misura è diretta ai giovani e ai possessori di Lazio Youth Card).

Donne, 5mila euro per il contributo di libertà per le donne in uscita dalle case rifugio e ora anche per le donne prese in carico dai Centri Anti Violenza: si può usare per pagamento di caparra per una casa, mobilio essenziale, utenze, spese sanitarie urgenti ora consentito anche l’acquisto di generi alimentari o di supporti informatici per la didattica online dei figli minori. Inoltre, l’Ater mette a disposizione alloggi per donne vittime di violenze e abusi.

Asilo nido, 14 milioni: 8 milioni di euro per i nidi privati autorizzati; 3 milioni di euro per i nidi privati accreditati; 3 milioni di euro per i nidi pubblici.

Lavoratori fragili, 40 milioni. Nessuno escluso: dalla Regione contributi per non lasciare nessuno solo nell’emergenza. Bonus economici per tirocinanti, colf-badanti, rider, disoccupati e persone sospese dal lavoro, studenti. Info su regione.lazio.it/nessunoescluso

Usura, 400mila euro di contributi a fondo perduto per rafforzare le misure già esistenti nella lotta a usura ed estorsione e fino a 3mila euro per famiglie e Pmi del Lazio vittime di usura o di estorsione a causa dell’emergenza Covid-19.

Una spiegazione piu’ dettagliata al seguente link:

https://www.slideshare.net/RegioneLazio/la-regione-vicina