Coronavirus, ultimi dati delle Asl di Roma e del Lazio

(ROMA TODAY)

La curva dei nuovi contagiati da coronavirus scende. Roma città fa registrare un dato minimo, il più basso dal 18 marzo, con 19 arrivano casi Covid-19, di cui 9 che arrivano dalla Asl Roma 3, quella che comprende anche il comune di Fiumicino.

Nella provincia della Capitale, dopo il picco di ieri, la curva cala ancora con 19 casi complessivi. Ottimo, infine, il dato che arriva dalle altre città nel Lazio: Rieti, Viterbo e Latina non hanno fatto registrare nessun nuovo caso, uno solo invece a Frosinone. In totale sono 39 nel Lazio.

Complessivamente, da inizio epidemia, i casi sono 7034 casi. Di questi 543 sono i pazienti deceduti, 2143 le persone guarite. Gli attuali casi positivi sono 4348, di cui 2968 sono in isolamento domiciliare, 1291 sono ricoverati non in terapia intensiva e 89 sono ricoverati in terapia intensiva.

Coronavirus: i dati delle Asl di Roma e del Lazio del 7 maggio

Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 42 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà. In apertura una seconda postazione presso la Casa della Salute di Via Clauzetto

Asl Roma 2: 2 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti

Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi. In apertura una seconda postazione per tampone drive in a Fiumicino

Asl Roma 4: 7 nuovi casi positivi. 208 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

Asl Roma 5: 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni con patologie pregresse. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Guidonia e Colleferro

Asl Roma 6: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 75 anni con patologie pregresse. 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 198 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. In apertura 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta

Asl Frosinone: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 28 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino

Asl Viterbo: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano

Il commento dell’assessore D’Amato

“Oggi registriamo un un trend al 0,5% e un balzo in avanti dei guariti che sono 119 il triplo dei nuovi casi nelle ultime 24h. – sottolinea l’assessore alla sanità nel Lazio Alessio D’Amato – Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registra 1 solo caso a Latina nelle ultime 24h e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 5, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.143 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati oltre 165 mila”.

Nel frattempo proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate: sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. “Il Lazio punta sui test sierologici e da lunedì al via 300 mila per capire la circolazione del virus”, ha concluso D’Amato.