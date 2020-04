Fase 2, così funzionerà l’autocertificazione: nel modulo gli spostamenti per le visita ai congiunti

Fino al 4 maggio — data di entrata in

vigore delle nuove disposizioni — il modulo

di autocertificazione resterà quello

attualmente a disposizione.Dal 4 maggio, e per almeno altre due

settimane, l’autocertificazione servirà

ancora. E si amplieranno le motivazioni

accettate per giustificare il movimento fuori

dalla propria abitazione.

Alle tre motivazioni che consentono, oggi, gli spostamenti («comprovate esigenze lavorative,

situazioni di necessità o motivi di salute») se ne aggiungerà infatti una quarta: l’incontro con i

congiunti. Su chi siano, esattamente, i «congiunti» — o meglio: chi si possa considerare nella

categoria dei propri congiunti — c’è, al momento, qualche incertezza, che sarà fugata —

secondo quanto dichiarato da fonti del governo — da una pagina di risposte alle domande più

comuni, in arrivo nelle prossime ore. Ma l’interpretazione accreditata nel corso della giornata

del 27 aprile da fonti di governo comprende «parenti e affini, coniugi, conviventi, ma anche

fidanzati e affetti stabili». Entrano dunque nella definizione non solo «parenti e affini» (con

“affini” si intendono suoceri, nuore, generi, con cui il legame viene meno in caso di scioglimento

del matrimonio), ma anche «fidanzamenti e affetti» purché «stabili» (non è chiaro, ad ora, il

criterio che sarà stabilito per definirli tali).

Fonte: IlCorriere.it