Gentiloni: “Recovery Fund al via entro estate”

Il Recovery Fund “partirà entro l’estate. Deve partire presto, poi il fondo dispiegherà la sua forza non solo nel 2020 ma anche nel 2021. Dovrà essere importante correggere gli squilibri tra i Paesi europei, che è obiettivo del fondo stesso”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3.

“Ogni Paese sta spendendo quattrini per rimettere in moto l’economia e fa bene – ha detto ancora – ed è prima volta che la Ue invita a spendere. Ma abbiamo il rischio che le diverse capacità di ogni singolo Stato aumentino le differenze e, quindi, che si esca dalla crisi in modo diverso da Paese a Paese. E per questo che il fondo deve partire presto”, ha ribadito Gentiloni.

“Il Mes è tutto sommato una questione semplice. Il sistema prevede che ci sia accesso a una condizione, che è quella che la spesa” di quanto ottenuto in prestito “sia in ambito sanitario. I Paesi decideranno, alcuni non saranno interessati, ma quelli con tassi di interesse più alti potrebbero esserlo. Resta comunque una decisione del governo”, ha aggiunto.