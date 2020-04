Borse europee positive: lo spread scende a 245 punti.

Le Borse europee chiudono positive replicando il recupero avviato mercoledì e sfruttando la risalita del prezzo del petrolio dopo lo choc epocale che ha mandato il barile in territorio negativo. Una giornata ricca di spunti per i mercati: dagli Stati Uniti arriva un nuovo pesante aggiornamento dalle richieste settimanali di sussidi, cresciuti di altre 4,4 milioni di unità a quota 26,4 milioni mentre in Europa i fari sono puntati sul vertice Ue organizzato per decidere gli strumenti per la ripresa. Il tutto all’indomani della nuova mossa della Bce che ha allentato i requisiti per il collaterale nelle sue operazioni di liquidità: accetterà anche le obbligazioni “spazzatura”. Proprio domani, per altro, S&P dovrebbe rivedere il giudizio sull’Italia.

I listini europei chiudono in rialzo, dopo una partenza negativa. Londra termina a +0,88% Francoforte cresce dello 0,95% mentre Parigi sale dello 0,89%. Milano è la più convinta e registra un progresso dell’1,47%. A Piazza Affari si fanno notare i conti di Saipem, che nel trimestre torna in rosso di 269 milioni di euro, a fronte del ritorno all’utile dell’analogo periodo precedente per 21 milioni, a causa di svalutazioni. Da registrare anche la vendita congiunta da parte di Tim e Vodafone del 4,3% ciascuna di Inwit, con proventi per entrambe di circa 400 milioni.