L’Agone Nuovo presenta: “Le poesie di Pasqua” di Vespina Fortuna e Franco Marzo

L’Associazione Lagone con l’augurio di buone feste pasquali coglie l’occasione per mostrarvi due poesie dedicate alla Pasqua in questo momento particolare, più un un articolo di una nostra collaboratrice che potrete vedere nel link seguente: un approfondimento in occasione della morte di Primo Levi:

NON DARMI LA MANO – Franco Marzo

Non darmi la mano

Che strano modo di volerci bene

secondo normative che ci han dato,

“rimanere isolati e in quarantene”

per sopravvivere a quanto è capitato.

Non darmi la mano il Covid è alle porte

siam tutti attanagliati dal contagio

c’ infligge febbre alta e tosse forte

ed ogni azione è spinta al giusto raggio.

Non darmi la tua mano se mi vuoi

stammi lontano e non venir vicino

rimani sempre a casa con i tuoi

risaliremo la china pian pianino.

Le restrizioni talvolta non accette

ci scuotono dall’intimo profondo

c’ impongono a cangiare le scalette

prima le nostre e poi di tutto il mondo.

Sarà totale il nostro cambiamento?

più generosi e disposti a rispettare

natura ambiente spazi ed ogni evento

fugando il quotidiano sindacare?.

E’ l’impegno che ci dovremmo dare

perché l’umanità si voglia bene

è l’augurio che ci vogliamo fare

donne e uomini a drizzar le vele.

In fondo l’uomo è frutto dell’amore,

è il quotidian che corre ad abbrutire,

viene alla luce con gioia e nel dolore

che per la vita intera tende a sfuggire.

Non darmi la mano, ed il perché lo sai

aspetta un pò che passi la bufera

ti abbraccerò ti abbraccerò e vedrai

la storia che verrà è nuova e vera.

Che strano modo di volerci bene…

sarà che il “Bene Grande” ci è vicino?

rompiamo finalmente le catene

e all’orizzonte spunterà il lumino.

Buona salute!

MARCAURELIO – Di Vespina Fortuna

Cari romani mii, che Pasqua strana!

Iersera stavo sur piedistallo a aspettà er Papa

me lo vedevo già la croce in spalla

davanti a ‘na bella processione

coi moccolotti de li morti accesi

a prega’ tutti pe’ la resurezione.

Aspetta, aspetta s’è fatta mezzanotte

ma de cristiani qua nemmeno l’ombra.

Solo quarche volante pe la via

‘na sirena de l’autoambulanza

du monachelle pure un po’ vecchiotte

e un prete co ‘na grossa panza.

Stammatina ho chiesto a un pizzardone

dico… “Scusate, ma la processione?”

dice… “Nun s’è potuta fa, nun l’hai sentito?»

“No, come mai?” je chiedo incuriosito.

“Da più d’un mese è vietata ogni riunione,

ma che sei stato chiuso ner convento?

Nun l’hai sentita la televisione?”

dico… “Aho’ ma m’hai riconosciuto?

So’ Marcaurelio, quello ar Campidojo,

sto su la piazza mica sto in pensione

‘ndove la guardo la televisione?

dice… “Me pareva d’avette già veduto

su quer cavallo verde de velluto

ma ‘ndo vai giranno come un fesso

daje, famme vedè se armeno c’hai er permesso!”

“Aho, so Marcaurelio, m’hai sentito?

Sei sordo o sei rincojonito?”

dice… “Nun ce so santi

la legge è una e riguarda tutti quanti.

“Io so ‘na statua, so Marcaurelio tuo!

Sto fermo sopra er colle da cent’anni

faje sgranchì le zampe a ‘sto poretto

fatte da parte

facce fa’ un giretto!”

“Senza permesso nun se ne fa gnente

forza girate er culo te e er cavallo

tornate indietro

riannate tutt’e due sur piedistallo!”.

Amico mio

so’ tanto bono e caro

ma nun posso sentì tant’arroganza

famme passa’

levate che è mejo

nun me stranì che perdo la pazienza.

Dice… “Sinnò che fai?”

Zitto zitto, senza fasse accorge

se sfila piano er piede da la staffa

e je se pianta drento a quella panza

piena de boria e magra de creanza.

M’è dispiaciuto de sta mala azione

proprio vicino a la Resurezione

perdonalo Dio mio che tutto vede

fosse pe’ me l’avrebbe perdonato

io nun c’ho corpa è sto gajardo piede

che nun sopporta d’esse martrattato.