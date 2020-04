Bracciano, “Adotta un negozio” iniziativa a favore di commercianti e ristoratori

PER I COMMERCIANTI e RISTORATORI di BRACCIANO👈👈

#AdottaUnNegozio

L’emergenza che stiamo vivendo è in primo luogo sanitaria e ci ha costretto a sospendere tutte le nostre attività per tutelare in primis la salute di tutti.

Sappiamo che questo ha anche pesanti ripercussioni economiche e sociali, soprattutto per coloro che hanno attività commerciali e tengono vivo il nostro territorio.

💡Così abbiamo pensato a possibili soluzioni da mettere in campo in questo momento in modo da essere di aiuto alle attività commerciali di Bracciano, chiuse ormai da quasi un mese a causa dell’emergenza Covid-19, facendo appello alla capacità di tutti noi di fare comunità .

L’idea ispiratrice è quella di tentare di dare un po’ di liquidità immediata ai negozianti del territorio e, dall’altro, di sostenere piccole realtà che si fondano principalmente sul rapporto negoziante – cliente 🤝🏼(che non si interrompe neppure con le serrande abbassate!)

💓I cittadini potranno, pertanto, “Adottare un Negozio” attraverso l’acquisto immediato di un Buono Spesa da utilizzare al termine del periodo di quarantena, quando riprenderemo la nostra vita normale.ðŸ˜

💥💥💥COSA DEVI FARE PER ADERIRE COME COMMERCIANTE O RISTORATORE

👉Compila il modulo online con le info sulla tua attività (c’è anche il progetto per intero) https://forms.gle/SH5Y9VsedNfMvmns8

👉Ti contatterà un cliente per accordarsi e stabilire le modalità di pagamento attraverso un Bonifico che tradurrai in un BUONO ACQUISTO oppure in un COUPON per un pranzo/cena che il cliente spenderà appena terminata la quarantena.

Sono circa una ventina le attività commerciali che hanno già aderito dell’Associazione Commercianti di Bracciano.😊

⚡️⚡️⚡️Qui trovi gli esercizi che hanno finora aderito https://drive.google.com/file/d/1eG3RbMZJIAP7Iqn2PopOxvkORZiVSQdo/view?usp=sharing

Qualsiasi esercizio commerciale del territorio di Bracciano può partecipare.