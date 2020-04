Anguillara Sabazia: “Spesa sospesa” aiuti in emergenza Covid-19

In questa sezione trovate delle indicazioni utili per accedere agli aiuti dedicati alle persone in difficoltà.

Bonus 600€ – Partite IVA, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo.

Orientamento sociale – Accesso ai servizi e pacchi alimentari

Buoni spesa – Richiesta buoni spesa alimentari e medicinali

La sede UIL di Anguillara disponibile per aiutare i cittadini che ne hanno bisogno a fare richiesta

Il patronato è disponibile per assistere le persone a compilare le pratiche #INPS e fare richiesta al #Comune per la presa in carico dei bisogni e ricevere i buoni spesa.

Potere contattare il numero: 0683958033

Email: cafuil.anguillarasabazia@gmail.com