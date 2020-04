Le meraviglie del nostro paese, disponibili on-line grazie a Sky Arte

di Marco Feole

Dopo aver offerto la possibilità agli abbonati via fibra e satellite di fruire senza costi aggiuntivi anche

dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto e ai clienti con tutti i pacchetti l’opportunità

di vedere via via in anteprima gratuitamente alcuni film pay per view, Sky mette in campo un’altra iniziativa destinata a tutti.

Per essere ancora più vicina al Paese in questi momenti difficili in cui è fondamentale stare a casa per contrastare il diffondersi del Coronavirus, Sky propone a tutti il meglio delle grandi produzioni di Sky Arte sul patrimonio artistico

e culturale d’Italia. A partire da mercoledì 25 marzo scorso infatti, sul sito https://arte.sky.it, è disponibile ancora e gratuitamente un palinsesto 24 ore su 24 con cui Sky Arte dà la possibilità a tutti di viaggiare attraverso le produzioni più belle del canale. Tramite gli imponenti film d’Arte ad esempio e di raccontare l’Italia con gli scenografici e spettacolari documentari girati nel cuore del nostro Paese.

Seguendo un linguaggio contemporaneo, Sky Arte racconta da sette anni le infinite risorse del patrimonio artistico mondiale,

con un occhio di riguardo al talento dei nostri artisti. Il canale dedicato all’Arte in ogni sua forma, dal Teatro all’Arte contemporanea, passando per la musica e il design, per un periodo si rende ora disponibile online e senza costi. Si potranno così ammirare, anche da casa, le meraviglie del nostro Paese e i capolavori custoditi nei nostri musei, in attesa di poter presto tornare ad ammirarne la bellezza da molto vicino.