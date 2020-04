Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato la videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 169 casi di positività e un trend che prosegue in lieve discesa e per la prima volta sotto al 5%. Al Policlinico Umberto I nessun decesso nelle ultime 24h e sei persone sono guarite, a Viterbo abbiamo avuto zero decessi nelle ultime 48h e Roma città prosegue nella lenta discesa. Ho visitato questa mattina il COVID Center del San Filippo Neri ho trovato una squadra eccezionale, fortemente motivata e voglio ringraziarli per il grande contributo che stanno offrendo per tutto il sistema sanitario regionale. Attivo per i cittadini il servizio di assistenza psicologica al numero verde 800.118.800. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 23 unità nelle ultime 24h arrivando a 392 totali e a Grottaferrata è guarito un medico di medicina generale. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 13.415 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 14. All’IFO infine è partito IFOconTeOnline, il Servizio di Telemedicina per i pazienti oncologici e dermatologici” commenta l’Assessore D’Amato.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 78 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.200 medici di famiglia e 300 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 102.700 mascherine chirurgiche, 33.400 maschere FFP2, 2.600 maschere FFP3, 5.150 camici impermeabili monouso, 1.150 tute idrorepellenti, 54.800 calzari, 324.300 guanti.

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – 11 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 1.196 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Operativo in COVID Center San Filippo Neri;

Asl Roma 2 – 12 nuovi casi positivi. 1.505 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Operativo il COVID Center all’Ospedale Pertini. Costituita una task-force per il controllo e il monitoraggio delle case di riposo e delle RSA del territorio;

Asl Roma 3 – 22 nuovi casi positivi. Deceduto 1 uomo di 92 anni. 2 pazienti sono guariti. 1.299 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Grassi attivi 20 posti letto dedicati;

Asl Roma 4 – 3 nuovi casi positivi. 2.714 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle navi da crociera assieme all’USMAF;

Asl Roma 5 – 36 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 80 anni e un uomo di 71 anni. 2 pazienti sono guariti. 1.375 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue il monitoraggio sul Nomentana Hospital con l’ausilio del camper dei medici di medicina generale;

Asl Roma 6 – 30 nuovi casi positivi. 2 decessi: donna di 64 anni e uomo di 63 anni. 4 pazienti sono guariti, tra cui un medico di medicina generale di Grottaferrata. 65 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. A Genzano da domani sarà operativo il laboratorio per il test COVID. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio: INI di Grottaferrata situazione monitorata;

Asl di Latina – 20 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 77 anni di Fondi e una donna di 78 anni di Latina. 3.231 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Frosinone – 16 nuovi casi positivi. 6 i pazienti che sono guariti. Deceduta una donna di 71 anni con precedenti patologie. 187 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Ad Alatri sistema di sorveglianza degli operatori sanitari ha funzionato. Individuata precocemente un’operatrice positiva del PS di Alatri che è stato sottoposto a sanificazione; si stanno effettuando tamponi a tutti gli operatori sanitari;

Asl di Viterbo – 13 nuovi casi positivi. E’ guarito il primo paziente nella Tuscia. Non ci sono stati decessi nelle ultime 48 ore. 1.815 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano le verifiche nelle case di riposo del territorio;

Asl di Rieti – 4 nuovi casi positivi. 3 i decessi: un uomo di 82 anni, una donna di 93 anni e una donna di 84 anni. 28 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli al Comune di Contigliano e su tutte le RSA e le case di cura della provincia;

Policlinico Umberto I – 6 pazienti sono guariti. Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Nessun nuovo caso positivo in accesso al pronto soccorso. Dal 7 aprile sarà attivato il laboratorio per il test COVID h24;

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Attivati ulteriori 4 posti di terapia intensiva COVID e 26 posti letto di chirurgia COVID. Attivo servizio psicologico per cittadini e operatori h24;

Policlinico Gemelli – 16 pazienti sono stati dimessi. 3 decessi: 3 uomini di 71, 95 e 76 anni tutti con preesistenti patologie;

Spallanzani – Da sabato saranno attivati ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata – 2 pazienti sono stati dimessi. Attivati ulteriori 11 posti letto per pazienti in attesa di esito tampone. Operativo il reparto di dialisi COVID;

Azienda Ospedaliera San Camillo – Attivati ulteriori 4 posti di terapia intensiva. Proseguono i lavori per la riattivazione del laboratorio manomesso per il test COVID;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – 1 bambino dimesso e 1 in dimissione. 7 i pazienti COVID attualmente ricoverati a Palidoro. Due neonati positivi in arrivo da Civitavecchia;

Istituto Zooprofilattico – Operativo il laboratorio per il test COVID a disposizione della rete anche il sabato e la domenica;

IFO: E’ partito IFOconTeOnline, il Servizio di Telemedicina per i pazienti oncologici e dermatologici. Il 6 Aprile sarà attivato il laboratorio per il test COVID;

Università Campus Bio-Medico – Attivo il COVID Center con 9 posti letto di terapia intensiva. Ricoverati 7 pazienti in terapia intensiva. 31 posti letto ordinari di cui 7 sub intensivi verranno attivati entro il 20 aprile.