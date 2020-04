Comunicazione sindaco di Bracciano.

Cari concittadini,

Oggi non si registra nessun nuovo caso positivo al Coronavirus.

Ad oggi nel territorio di Bracciano abbiamo un totale di 10 pazienti positivi al Covid-19 che fortunatamente si trovano tutti a casa. Pertanto, nessuno di loro è ricoverato e sono a stretto monitoraggio della Asl Rm4 che ha attivato il corretto protocollo di contenimento del contagio.

Lunedì mattina inizierà la consegna dei buoni spesa alimentari e beni di prima necessità.

Vi ringrazio e sono orgoglioso di rappresentare questa comunità che è veramente molto generosa e sta dando dimostrazione di grande solidarietà e umanità.

In questi giorni ho ricevuto numerose offerte di denaro per aiutare le famiglie più in difficoltà ed è proprio per questo abbiamo deciso di istituire un conto presso la banca di credito cooperativo per l’emergenza Covid – 19 cosicché tutti i cittadini che vorranno potranno affiancare le istituzioni, le associazioni e le parrocchie che sono già in campo per aiutare i cittadini più bisognosi.

Vi ringrazio anticipatamente, forza, insieme ce la faremo!