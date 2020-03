La tenda da campo della Prociv di Cerveteri in diretta su “Buongiorno Regione”

di Marco Feole

Questa mattina il sindaco Alessio Pascucci, l’assessore all’ambiente Elena Gubetti e il funzionario della Protezione Civile Renato Bisegni hanno mostrato e illustrato in diretta a “Buongiorno Regione” su Rai3, le varie iniziative messe in atto dall’amministrazione comunale di Cerveteri per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Dalla tenda da campo nell’ex scuola delle Due Casette, al procedimento seguito per i rifiuti in città per le persone affette da Covid-19, fino al numero telefonico istituito per le donne vittime di violenza domestica.

Si è voluto poi, soprattutto, porre l’attenzione sulla grande mole di lavoro che amministrazione e volontari stanno portando avanti per superare l’emergenza.