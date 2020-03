Coronavirus: oltre 34.000 morti nel mondo.

I decessi provocati dal coronavirus nel mondo hanno superato quota 34mila su un totale di oltre 723mila casi: lo riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. Le persone finora guarite sono 151.991. I casi di contagio sono 723.328 ed i decessi 34.005, indica l’università americana.

Quarantena prolungata in Argentina fino al 12/4 – Il presidente argentino Alberto Fernández ha annunciato ieri sera che la quarantena in atto nel Paese si estenderà fino al prossimo 12 aprile compreso. In un messaggio rivolto alla popolazione e diffuso dalla residenza presidenziale di Olivos, dopo una giornata di incontri con esperti e amministratori locali, Fernández ha detto di “essere molto contento” per come “ci siamo comportati come società” nella prima fase dell’isolamento sociale, preventivo e obbligatorio. Il capo dello Stato ha quindi confermato che il provvedimento sarà in vigore fino a tutta la Settimana Santa, sottolineando che con esso si sta “guadagnando tempo” e assicurando che “stiamo sfruttando questa situazione molto bene”, in un clima di “guerra contro un esercito invisibile che ci attacca in luoghi dove a volte non lo aspettiamo”. Infine Fernández ha ricordato che l’Argentina è stata scelta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) fra i dieci Paesi che proveranno un vaccino, cosa che implica “un riconoscimento nei nostri confronti da parte della comunità internazionale”. Secondo le ultime statistiche rese note dalle autorità sanitarie, in Argentina i contagiati hanno raggiunto quota 820, di cui 20 sono morti.

Cina, 30 casi importati e uno interno – La Cina ha registrato domenica 31 nuovi casi di contagi da coronavirus, di cui 30 importati e uno interno nella provincia del Gansu. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha reso noto che i decessi sono saliti a 3.304 con i 4 nuovi casi riferibili all’Hubei, la provincia epicentro della pandemia. I contagi di ritorno sono adesso 723, di cui 93 risoltisi con la guarigione e 630 sotto trattamento ospedaliero (19 i casi gravi). Le infezioni sono 81.470 nel complesso, di cui 2.396 sono pazienti in cura e 75.770 guariti.