Tondinelli: “Al via sanificazione e consegna farmaci e viveri a domicilio per disabili e anziani”

“Puntuali gli aggiornamenti del Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli sulla situazione dei contagi sul territorio: “Fortunatamente – fa sapere Tondinelli – oggi, venerdì 13 marzo non risultano nuovi casi di Coronavirus a Bracciano dove resta confermata una persona positiva. La Asl Rm4 ha messo in atto tutte le misure che prevede il protocollo affinché vengano controllo i familiari e chi è stato a contatto con questa persona per disporre tutte le misure possibili di contenimento del contagio. Attualmente nel distretto della Asl Rm4 ci sono 3 nuovi casi positivi ad oggi e 80 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Invito i cittadini di Bracciano a restare tranquilli, manteniamo alta la concentrazione e le misure di sicurezza senza abbassare mai la guardia. Polizia Locale e carabinieri stanno facendo il massimo affinché sia rispettato il il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda l’intero territorio di Bracciano – ha proseguito il Sindaco – domenica mattina inizierà la sanificazione del nostro da parte la società Tekneko. Ringrazio anche tutte le aziende che si sono messe a disposizione per poter dare materiali e mezzi per poter sanificare ma lo faremo con la nostra società di igiene urbana. Vorrei infine ricordare che chi è impossibilitato a uscire di casa può richiedere e avere medicinali e beni di prima necessità a domicilio. La Centrale Operativa Comunale tramite i Volontari delle Associazioni di Protezione Civile presenti sul territorio è a disposizione per le persone anziane e disabili per la consegna a domicilio. Basta contattare i numeri 069987838 e 3313626745”.