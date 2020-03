Coronavirus, Mattarella: “Fiducia nell’Italia, supereremo l’emergenza. Osservare le indicazioni del governo contro il contagio”

“Il governo – cui la Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere – ha stabilito ieri una serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore. Sono semplici, ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio. Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni: anche se possono modificare temporaneamente qualche nostra abitudine di vita. Rispettando quei criteri di comportamento ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa emergenza”. E’ il cuore del video messaggio di tre minuti e mezzo del Presidente Sergio Mattarella sull’emergenza Coronavirus.

“Alla cabina di regia costituita dal governo spetta assumere – in maniera univoca – le necessarie decisioni in collaborazione con le Regioni, coordinando le varie competenze e responsabilità. Vanno, quindi, evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento”. Un riferimento, quest’ultimo, che sembra rivolto alle Regioni.

E’ un invito alla responsabilità, alla collaborazione istituzionale, in un momento delicatissimo nella vita del Paese. Mattarella ricorda che serve il rispetto delle gerarchie costituzionali: è il governo che decide. Ma allo stesso tempo il governo viene invitato a parlare con una voce sola.

Mattarella cita ad esempio gli abitanti in Lombardia e Veneto. “Lo stanno facendo con grande serietà i nostri concittadini delle zone cosiddette rosse. Li ringrazio per il modo con cui stanno affrontando i sacrifici cui sono sottoposti. Desidero esprimere sincera vicinanza alle persone ammalate e grande solidarietà ai familiari delle vittime. Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell’impegno per sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di informazione”.

Il Quirinale invita ad affrontare questa dura prova con equilibrio. Ma c’è anche un richiamo all’opposizione, che può essere letto con un invito alla tregua politica.

“L’Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente con piena trasparenza e completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione. L’insidia di un nuovo virus che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità, ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti”.

Quindi l’elogio ai medici in prima linea, ma anche l’invito a sostenerli in fretta, con nuove immissioni di personale sanitario. Dice infatti Mattarella: “Siamo un grande Paese moderno, abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale che sta operando con efficacia e con la generosa abnegazione del suo personale, a tutti i livelli professionali. Supereremo la condizione di questi giorni. Anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere l’opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni: misure per l’immissione di nuovo personale da affiancare loro e per assicurare l’effettiva disponibilità di attrezzature e di materiali, verificandola in tutte le sedi ospedaliere”.

Insomma, da questa situazione ne usciremo. “Senza imprudenze, ma senza allarmismi, possiamo e dobbiamo avere fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo. Possiamo e dobbiamo avere fiducia nell’Italia”.

Fonte: La Repubblica