Una Costituente per Bracciano sospende le attività fino al 15 marzo

Ci sentiamo in dovere di rispettare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato per fronteggiare l’emergenza causata dal Covid-19, il cosiddetto “Coronavirus”. Ognuno di noi deve fare la sua parte per evitare che il virus possa diffondersi più velocemente, e per questo come Costituente per Bracciano abbiamo deciso di sospendere le attività dei gruppi di lavoro fino al 15 Marzo. Ovviamente ci dispiace interrompere un’esperienza nata da poco e che è stata caratterizzata da tanto entusiasmo e da tanta partecipazione, ma ci sentiamo in dovere di tutelare in primo luogo proprio quelle persone che in queste tre settimane hanno lavorato con noi e che hanno dimostrato quanto tengono al futuro di Bracciano. Approfitteremo di questo momento di pausa per riflettere su come implementare l’attività della Costituente e dei tavoli, e quando la situazione sarà migliorata ripartiremo con più entusiasmo di prima per costruire una nuova idea di Bracciano.