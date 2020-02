8 FEBBRAIO: GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO, PER DONARE MEDICINALI A CHI NE HA BISOGNO

Si tiene oggi la Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa da Banco Farmaceutico. L’iniziativa, che per il ventesimo anniversario della fondazione si svolge in via straordinaria dal 4 al 10 febbraio, ha visto l’adesione di circa 4.800 farmacie italiane. Tra queste, due del territorio: la Farmacia Morelli e la Farmacia La Rinascente, entrambe a Bracciano. Obiettivo della manifestazione la raccolta di medicinali da donare a chi è in stato di povertà: le confezioni di farmaci saranno infatti consegnate ad oltre 1800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico, che provvederanno alla distribuzione.

Nel 2019 sono state 473.000 le persone in difficoltà economiche che non hanno potuto acquistare medicinali: questo è quanto emerso dal 7° Rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico, che ha evidenziato rispetto al 2013 un aumento del 28% della domanda di medicinali da parte degli enti assistenziali. Più colpite le famiglie con figli minorenni (40,6% dei casi). L’esigenza di estendere la durata dell’iniziativa nasce anche dai risultati conseguiti nel 2019: lo scorso anno sono state raccolte 421.904 confezioni di farmaci, che tuttavia hanno potuto soddisfare solo il 40,5% delle richieste.

A prendere parte alla Giornata di Raccolta del Farmaco 24.000 volontari e 15.000 farmacisti.

“La nostra farmacia aderisce da una decina d’anni a questa iniziativa” spiega il dottor Maurizio Morelli. “È una manifestazione di solidarietà per aiutare le fasce più deboli della popolazione, che non hanno accesso ai medicinali”.

“La Giornata di Raccolta del Farmaco è una bellissima iniziativa” afferma la dott.ssa Maria Antonietta Carrieri. “Noi aderiamo anche a In Farmacia per i bambini, la giornata in cui si raccolgono medicinali per i più piccoli. Devo dire che le persone partecipano con entusiasmo ad entrambe le manifestazioni”.

Si tratta di una giornata impegnativa per i volontari e i farmacisti coinvolti. “Il progetto di Banco Farmaceutico richiede un’attenzione particolare perché serve il dialogo con i clienti, sia per illustrare il significato dell’iniziativa, sia per rassicurarli sulla destinazione dei farmaci” dice il dott. Morelli.

Quest’anno tutti i medicinali donati presso le due farmacie sono destinati alla Caritas: la Giornata di Raccolta del Farmaco si svolge infatti con la collaborazione degli enti assistenziali del territorio, che indicano ai farmacisti le categorie di medicinali più richieste. “In linea di massima sono soprattutto prodotti per bambini e per anziani – prosegue il dott. Morelli – Visto il periodo, c’è bisogno soprattutto di antinfluenzali e antipiretici, ma in realtà la raccolta copre praticamente tutti i farmaci da automedicazione”.

“Gli unici farmaci che non si possono donare sono i farmaci con obbligo di ricetta, anche perché il rischio è che chi li riceve non sappia quale uso farne” spiega la dott.ssa Carrieri.

Per donare un farmaco a chi ne ha bisogno, è possibile rivolgersi alle seguenti farmacie:

Farmacia Morelli, in Viale Odescalchi 10, a Bracciano.

Farmacia La Rinascente, in Via Braccianense 52, a Bracciano.

Flavia Flamini