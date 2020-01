Venerdì 31 gennaio tutti a Roma Tre con gli Occhi sulla Luna!

Dalle 18:00 fino a mezzanotte sarà possibile per tutti osservare la Luna ai telescopi del Dipartimento. Durante la serata ampio spazio sarà dedicato al nostro satellite naturale, attraverso diverse attività.

Il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con la Sezione INFN di Roma Tre, l’INAF-IAPS, l’Associazione Speak Science, la sezione di Roma-EPS Young Minds, il Piano Lauree Scientifiche, l’Associazione Frascati Scienza, la Libreria Efesto, propone una serata pubblica dedicata alla Luna, alla Fisica e alla Matematica, che si svolgerà presso il Dipartimento, in via della Vasca Navale 84.

Grazie alla mostra “La conquista della Luna” si potranno seguire le prime esplorazioni spaziali e le missioni Apollo. Si potrà scoprire come cambia la gravità sul nostro satellite rispetto alla Terra e godere di un panorama lunare; approfondire la distanza tra Terra e Luna grazie ad una rappresentazione in scala realizzata in collaborazione con l’associazione Speak Science; si potranno infine riconoscere i siti di allunaggio attraverso l’attività di realtà aumentata “Walking on the moon” sviluppata da INAF-IAPS e INAF-Osservatorio di Padova. I bambini, infine, potranno sfidarsi nel gioco interattivo “Cattura la Luna”.

Nel corso della serata, inoltre, studenti e ricercatori guideranno il pubblico alla scoperta dell’astronomia, della fisica e della matematica con esperimenti, laboratori, dimostrazioni scientifiche, conferenze divulgative. Come sempre arricchiranno la serata gli spettacoli astronomici del Planetario del Dipartimento, gestito in collaborazione con Speak Science.

I temi affrontati saranno tanti. Si potrà scoprire le meraviglie della Relatività e della Meccanica Quantistica, imparare a riconoscere minerali, rocce e meteoriti e interagire con la matematica in modo innovativo e coinvolgente. Si potrà approfondire l’optometria, sperimentare la gravità con l’exhibit Spazio-tempo del Dipartimento e svelare i misteri della fisica delle particelle anche grazie alla realtà virtuale dell’esperimento BELLE II, che ci porterà in visita in uno dei più importanti siti di ricerca al mondo. Molte attività interattive, rivolte anche ai più piccoli, permetteranno al pubblico di toccare con mano la fisica e di vedere con nuovi “occhi” lo spazio intorno a noi.

Tra gli ospiti della serata, l’INAF-IAPS, in collaborazione con l’Associazione Speak Science, presenterà “Pianeti In Una Stanza”, un progetto didattico e divulgativo che permette di visualizzare in modo innovativo i pianeti e il cielo stellato tramite un monitor sferico che insegnanti e appassionati possono costruirsi a casa propria.

La partecipazione è gratuita e non è necessaria alcuna prenotazione: si potrà partecipare alle conferenze, agli spettacoli e ai laboratori fino ad esaurimento posti presentandosi all’arrivo in accoglienza. Le altre attività sono disponibili a ciclo continuo e garantiscono quindi la partecipazione di tutti.