Il Teatro di Canale Monterano da il benvenuto alla nuova Stagione

“Ho sempre pensato che il Teatro fosse l’arte più moderna che esiste: l’evento artistico si verifica davanti ai nostri occhi come un miracolo. È un’arte tridimensionale e oggi, massacrati dalla virtualità delle immagini del piccolo schermo, dà emozioni nuove e inedite rispetto al passato.”

Ed è così che Vincenzo Cerami descrive l’arte teatrale. Io personalmente credo fortemente nella potenza del teatro perché in esso c’è vita, cultura, storia, gioia e dolore. Noi abbiamo la fortuna di avere un teatro che offre una ricca programmazione di spettacoli, questo teatro è il Maurizio Fiorani del Comune di Canale Monterano, unico teatro e centro culturale grande della zona.

Quest’ anno la programmazione è stata fitta di eventi e per la fine del 2019 il TMF di Canale ha regalato degli auguri speciali e pieni di risate per salutare l’anno. Il 14 e il 15 dicembre due sono state le commedie brillanti che hanno regalato al pubblico molte risate e gli applausi ne hanno reso il merito. Il sabato si è esibita la compagnia dell’Associazione “Il Battello”, con la Regia di Emanuela Gentile, con “Natale al Basilico”, commedia che parteciperà al premio TMF, un premio organizzato dal Teatro Fiorani per il teatro amatoriale, che rappresenta una forma altissima di fare teatro.

“L’aggettivo “amatoriale”, spiega la Direzione Artistica, non rende giustizia alla passione e all’impegno di chi lo fa, persone che oltre i loro impegni quotidiani, si incontrano e, in modo gratuito, solo per passione appunto, si mettono a servizio del teatro per puro amore, contribuendo alla crescita culturale e sociale della comunità in cui vivono e diffondendo l’amore e la conoscenza delle arti sceniche. Ogni luogo diventa pretesto per poter fare teatro; una casa, una sala parrocchiale, una sala comunale, a volte persino all’aperto … ma quella voglia di stare insieme e creare uno spettacolo è tanta … ed è proprio per questo che il TMF vuole porre l’accento su questa affascinante realtà, proponendo quest’anno il PREMIO TMF dedicato alle compagnie amatoriali della zona, e ce ne sono veramente tante, per cui ci scusiamo se non abbiamo potuto inserire proprio tutti.”

La domenica, invece, un’altra compagnia teatrale di Anguillara Sabazia “Nati per il Teatro” ha replicato la brillante “Agenzia Carestinto” scritta dalla mano della Regista Patrizia Mauro. Una replica che ha suscitato di nuovo applausi e risate per le vicende della famiglia Carestinto. La compagnia “Nati per il Teatro” è una compagnia di giovani attori che condividono la passione per il teatro. Con l’avvicinarsi del Santo Natale il teatro ha regalato al pubblico uno spettacolo di Eduardo De Filippo, portato in scena dalla “Compagnia Teatrale Partenope” con la regia di Carmine Ferrara. Una commedia interamente in napoletano che ha avvolto il pubblico tra risate e riflessioni di una famiglia qualunque, come solo Eduardo De Filippo sa fare.

Il 2019 è stato poi salutato con l’ultimo appuntamento del calendario, il 28 dicembre, con la “Musica Foyer INCANTO NAPOLETANO” con Daniela Barra.

Il prossimo anno ci aspettano ancora tantissimi spettacoli, alcuni dei quali sono stati scelti per partecipare al Premio TMF. Le compagnie che prenderanno parte al premio sono otto, in ordine cronologico di rappresentazione: Compagnia Castel del Sasso di Cerveteri con LA VERITA’ C’E’ MA NON SI DICE in scena il 7 marzo 2020; Compagnia Suaviter di Bracciano con RIDERE CON I RUSSI: A TUTTO CECHOV in scena il 14-15 marzo 2020; Compagnia Ottovolante di Anguillara con LA MOGLIE FANTASMA in scena il 4 aprile 2020; Le Vignacce la storica Compagnia di Canale Monterano con IL VANTONE in scena il 5 aprile 2020; Compagnia Fool de sac di Tolfa con OBALDI OBALDIA in scena il 2 maggio 2020; Compagnia Nati per il teatro di Anguillara con BENEDETTA CRIMINALITA’ in scena il 6-7 giugno 2020; Compagnia Il pargolo di Ladispoli con IL FURTO in scena il 13 giugno 2020. Domenica 28 giugno, dopo lo spettacolo in cartellone, ci sarà quindi la PREMIAZIONE.

Il TMF è lo spazio pubblico, partecipato, condiviso, aperto, a disposizione delle realtà artistiche,

culturali e sociali del nostro territorio. Questa realtà è l’opportunità per qualificare le possibilità di persone, cose, spazi e tempi, valorizzare le risorse sociali e umane già esistenti, promuovere intenzioni, necessità e desideri dell’arte, della cultura e della società, collegare iniziative creative con il mondo della scuola e del lavoro, finalizzare attività verso traguardi etici, educativi e formativi.

Il teatro è vita, è passione, cultura, calore e condivisione, siamo fortunati ad avere un teatro bellissimo che ha compagnie importanti del territorio che si esibiscono. Avvicinarsi a questo mondo significa abbattere i muri della società moderna che ci tiene attaccati ad uno schermo.

Non si può vivere senza, l’umanità non può vivere senza il Teatro. Forse un giorno si potrà vivere senza il cinema, ma senza il Teatro è impossibile. Almeno finché esiste l’uomo, finché esiste lo specchio, il riflesso di noi stessi che respira, vivo come noi. L’uomo ha bisogno dell’uomo, di essere riconosciuto, di vedersi di fronte e farsi delle domande, per cui non penso che il Teatro morirà mai.

(Emma Dante)

Federica D’Accolti