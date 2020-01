Calcio&pepe – diciottesima giornata

Il primo turno di campionato del 2020 inizia con le vittorie negli anticipi della Lazio a Verona, sempre più lanciata alla rincorsa delle corazzate di Conte e Sarei la squadra di Inzaghi, vera rivelazione di questo 2019 che saluta, vincono anche Genova e Torino, col Gallo Belotti che sembra tornato quel gran bomber che si era visto un paio di stagioni fa. Inter e Juventus, le due squadre in testa alla classifica e uniche contendenti per lo Scudetto (Lazio permettendo), hanno giocato entrambe domenica, e hanno vinto rispettivamente contro Cagliari e Napoli, due vittorie Nelleimportanti contro una squadra che quest’anno ha nel mirino l’Europa ed una grande in difficoltà (ma pur sempre grande). Il modo con cui bianconeri e nerazzurri liquidano avversari sulla carta ostici è un segnale chiaro e reciproco (e che peccato per il calcio italiano non vedere quest’Inter tra le prime sedici d’Europa) altre partite di lunedì pomeriggio, l’Atalanta ha vinto con un altro 5-0, la squadra di Gasperini anziché patire le fatiche europee sembra galvanizzata dalle sue straordinarie scorribande oltreconfine. Sua maestà Zlatan Ibrahimovic ha esordito (di nuovo) con il Milan non sono bastate la sua sola presenza a risolvere i problemi molto profondi che oggi affliggono il Diavolo

Domenica

12.30

Brescia-Lazio 1-2

18 Balotelli, 42° Immobile, 91° Immobile

15.00

Spal-Verona 0-2

14° Pazzini, 85° Stepinski

18.00

Genoa-Sassuolo 2-1

29° Criscito, 33° Obiang, 86° Pandev

20.45

Roma-Torino 0-2

47° Belotti, 86° Belotti

Lunedì

12.30

Bologna-Fiorentina 1-1

27° Benassi, 94° Orsolini

15.00

Atalanta-Parma 5-0

11° Gomez, 34° Freuler, 43° Gosens, 60° Ilicic, 71° Ilicic

Juventus-Cagliari 4-0

49° Ronaldo, 67° Ronaldo, 81° Higuain, 82° Ronaldo

Milan-Sampdoria 0-0

18.00

Lecce-Udinese 0-1

88° De Paul

20.45

Napoli-Inter 1-3

14° Lukaku, 33° Lukaku, 39° Milik, 62° Martinez

La classifica della Serie A:

Juventus 45 Inter 45 Lazio 39* Roma 35 Atalanta 34 Cagliari 29 Parma 25 Napoli 24 Torino 24 Bologna 22 Verona 22* Milan 22 Udinese 21 Fiorentina 20 Sassuolo 19 Sampdoria 16 Lecce 15 Brescia 14 Genoa 14 Spal 12

* Una partita in meno